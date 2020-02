Quelques dollars pour une dose de crystal meth

Elle a commencé à consommer du crystal meth à l’âge de 15 ans. Sa dépendance s’est étalée sur cinq ans. Après l’alcool et le cannabis, elle est passée à des drogues plus fortes comme la cocaïne, l'ecstasy et finalement, la méthamphétamine en cristaux.

Quand je prenais du crystal meth, tout devenait délicieusement bon. C’est l'échappatoire que les gens cherchent. Mais en l’espace d’un mois, ma vie a commencé à s’écrouler. Tiffany Newby, étudiante

La jeune femme décrit son ancien quotidien : parfois, il m’arrivait de ne pas dormir pendant deux semaines et de ne pas manger pendant une semaine. Tu ne te soucies plus de ces besoins dans ce temps-là raconte-t-elle.

Quand Tiffany Newby revient en arrière, elle fait rapidement état de sa transformation.

J’étais une adolescente impliquée dans les sports, proche de ma famille. Avec le temps, j’ai quitté l’école, j’ai été accusée de vol à main armée, j’étais devenue une tout autre personne témoigne la reginoise.

Il y a 14 ans, Tiffany Newby consommait en moyenne une centaine de dollars de crystal meth par jour. Photo : courtoisie / Tiffany Newby

Face à la justice et au cancer de sa mère, Tiffany Newby en est venue à un point de non-retour.

Elle décide d’arrêter de consommer du crystal meth et grâce à l’aide d’un intervenant en toxicomanie de son école, elle entame un processus de désintoxication. Je me sentais comme une vieille personne, cela a été très difficile. Il m’a fallu un an pour me sentir à nouveau moi-même , précise-t-elle.

Aujourd’hui, Tiffany Newby, trentenaire, étudie en sciences infirmières à l’Université de Regina et elle compte se spécialiser dans le traitement des dépendances. Elle intervient aussi à titre de mentore dans le groupe anonyme d’entraide Crystal Clear, qui a vu le jour dans la capitale saskatchewanaise il y a quelques années.

Une drogue facile à obtenir

Aux yeux de Tiffany Newby, le défi lié à la lutte contre la méthamphétamine en cristaux est double : cette drogue synthétique est très addictive, mais aussi très bon marché.

Un constat que dresse aussi la directrice des services communautaires et du centre du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) de la clinique communautaire de Regina, Cheryl Charron.

Il est possible de payer 5 $ pour une dose. Quand vient le temps de choisir entre acheter à manger, se trouver une place où dormir ou bien avoir un “hit” pour 5 $, le choix est souvent simple. Cheryl Charron, directrice du centre TSAF de la clinique communautaire de Regina

Cheryl Charron confirme que de plus en plus de patients sont aux prises avec une dépendance à la méthamphétamine en cristaux, et ce, depuis les trois dernières années.

Et la consommation commence très jeune.

Des collègues m’ont rapporté que l’usage de cette drogue commençait parfois chez des jeunes de 12 ans , ajoute Cheryl Charron.

Cheryl Charron compare le pouvoir addictif du crystal meth à celui de l'héroïne. Photo : Radio-Canada / Tyler Pidlubny

Même bilan du côté du directeur local des services en santé mentale et en dépendances de l’Autorité de la santé de la Saskatchewan, Brian Danyliw.

La consommation de crystal meth a dramatiquement augmenté. Brian Danyliw, directeur des services en santé mentale et en dépendances de l’Autorité de la santé de la Saskatchewan pour la région de Regina

Des mesures à prendre

Selon Cheryl Charron, il faut agir le plus rapidement possible auprès des consommateurs de méthamphétamine en cristaux, sensibiliser davantage les jeunes et garantir des services de plus longue durée.

Tiffany Newby estime aussi qu’il faut augmenter la présence des agents d’intervention de première ligne, au contact des consommateurs.

Le gouvernement provincial a récemment assuré prendre au sérieux la crise du crystal meth en Saskatchewan, et que de nouveaux investissements seront normalement faits en santé mentale et dans la lutte contre les dépendances dans le prochain budget.

Pour Cheryl Charron, reste à savoir combien et où sera investi exactement cet argent.