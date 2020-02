Un fonds pour rendre hommage au leader syndical Leo Gerard

Un don de 33 500 $ du Syndicat des Métallos du Canada et du Conseil de travail de Sudbury financera une conférence bisannuelle sur les milieux de travail et une bourse d’études.

Nous nous réjouissons d’aider l’Université à préparer la prochaine génération de dirigeants syndicaux et à lui apporter les outils, la formation et les possibilités nécessaires à la réussite , a indiqué le directeur national du Syndicat des métallos du Canada, Ken Neumann.

Je suis rempli d’humilité à l’égard des contributions faites à ce fonds qui m’honore et porte mon nom , a déclaré de son côté M. Gerard, depuis peu à la retraite.

Il reconnaîtra et appuiera les personnes inscrites au Programme d’études sur les milieux de travail et la main-d’œuvre tout en formant de futurs leaders syndicaux au moyen de l’enseignement, de la recherche et du rayonnement communautaire.

Leo Gerard est né en 1947 à Creighton Mine, situé dans le secteur Walden de l’actuelle ville du Grand Sudbury.

Il a étudié à l’Université Laurentienne, où il a obtenu un baccalauréat en économie et politique.

L’Université lui a aussi remis un doctorat honorifique en 1994.