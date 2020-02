La radio satellite, l'alliée des artistes francophones?

Pour un million d’écoutes, j’ai touché 500 $. J’ai l’impression que ma contribution à Spotify vaut plus , lançait l’auteur-compositeur-interprète Pierre Lapointe lors du Gala de l’ADISQ à l’automne 2019.

Ce n’est pas la première fois que les artistes dénoncent le manque de réglementations quant aux géants du web, qui ont complètement bouleversé l’industrie de la musique.

Je vois la différence , confirme la chanteuse Caroline Savoie, Cinq ans passés j'aurais pu vendre 15 albums par spectacle, maintenant je suis chanceuse si j'en vends un.

S'il est de plus en plus difficile d'envisager une carrière lucrative en musique, plusieurs musiciens se rassurent de pouvoir encore compter sur la radio traditionnelle.

L’auteur-compositeur-interprète Joey Robin-Haché explique que les revenus sont plus intéressants lorsque leurs chansons sont jouées sur de grandes radios commerciales, mais que les redevances des radios communautaires sont tout de même importantes.

Cependant, ce sont les radios satellites, comme SiriusXM, qui rapportent le plus aux artistes.

Il explique que chaque fois qu’une chanson est diffusée, l’artiste touche un montant d’environ 33 dollars américains.

Il ajoute que ces revenus ne sont pas négligeables et qu’ils permettent à plusieurs artistes, qui n’ont pas accès aux bourses et aux subventions, d’avoir un revenu.

Comme l’entreprise opère au Canada et aux États-Unis, les artistes francophones perçoivent des redevances des deux pays.

Le chanteur acadien, Raphaël Butler, confirme que les différentes chaînes francophones lui permettent de percevoir un salaire raisonnable.

Même si sur Spotify j’ai plus de 100 000 écoutes, ce n’est pas de là que vient l’argent. SiriusXM, par exemple, c’est vraiment une somme importante et ça compose une bonne partie du salaire à la fin de l’année.

En décembre dernier, SiriusXM a conclu une entente de 4 ans avec le CRTC, qui l’oblige à verser 4 % de ses revenus dans des fonds destinés au développement de contenu canadien.

Plusieurs artistes applaudissent le maintien de ces activités, mais l’ADISQ émet quelques réserves quant à cette entente.

Les contributions ont déjà été à 5 %, elles sont descendues à 4 % , rappelle Solange Drouin, vice-présidente aux affaires publiques et directrice générale à l’ADISQ

Depuis 2012, SiriusXM demande au CRTC de faire passer leur contribution de 4 % à 0,5 %, ajoute-t-elle, soulagée que cette demande n’ait pas été acceptée.

L’ADISQ déplore également les iniquités entre les institutions francophones et anglophones.

En effet, l’organisme Factor, qui soutient la musique anglophone, reçoit une part presque deux fois supérieure à son pendant francophone, Musicaction.

De plus, Solange Drouin souligne que parmi les 200 chaînes spécialisées offertes par SiriusXM, seulement quatre d’entre elles sont destinées à la musique francophone.

Nous ce qu’on souhaitait c’était d’augmenter ce nombre de chaînes francophones et canadiennes pour donner plus de chance à des artistes de rayonner sur l’ensemble de l’Amérique du Nord, et d’avoir les redevances en conséquence.

Elle compare SiriusXM a une sorte de loterie, puisque tous les artistes n’ont pas la chance de faire partie de la programmation. Comme les redevances correspondent à la fréquence de diffusion, les montants reçus sont irréguliers et ne sont jamais garantis.

Si tu te retrouves sur un Top 10, c’est sûr que tes chansons sont plus en forte rotation, alors il y a plus de cachet qui rentre , affirme la chanteuse Caroline Savoie.

L’auteur-compositeur-interprète Matt Boudreau fait partie des artistes qui ont la chance de faire un bon salaire grâce aux redevances de la radio satellite, mais pas question de mettre tous ses œufs dans le même panier.

Il réinvestit une bonne partie de ses revenus dans des instruments de musique et de l’équipement pour bâtir son propre studio d’enregistrement.

Mon but est de devenir producteur d’albums, en même temps, ça me fera un job plus tard si la radio satellite n’existe plus. Au moins j’aurai quelque chose pour faire de l’argent.

Matt Boudreau, auteur-compositeur-interprète