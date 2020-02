L’école Bois-Joli participe au Défi château de neige

Mercredi, les différents groupes d’élèves de l’école ont, tour à tour, ajouté leurs briques de neige à la construction.

L’éducatrice spécialisée et l'une des instigatrices du projet à l'école Bois-Joli, Danielle Langlois, a d’abord préparé un plan avec l’aide d’autres enseignants. Ils ont ensuite donné des consignes aux élèves pour que le château imaginé prenne forme.

Des élèves de l'école Bois-Joli au travail. Photo : École Bois-Joli

Les élèves ont construit des murs de neige et une glissade. Ils ont aussi mis de la couleur sur le château avec de la peinture à la craie.

Danielle Langlois, explique qu’en plus d’être une journée plaisante pour les élèves, elle favorise le travail d’équipe.

Ce qu’on remarque, c’est concernant les relations sociales; entre eux, [les élèves], il y a beaucoup d’entraide et c’est ce qu’on veut. On jumelle les classes des plus vieux avec les classes des plus petits. Les plus grands partent avec les petits et les aident. Ils prennent ça à cœur.

D'autres châteaux sur la Côte-Nord

Une vingtaine d’autres organismes et familles, un peu partout sur la Côte-Nord, ont déjà soumis une photo de leur construction pour participer au concours. À l’échelle provinciale, ils sont 550 groupes.

L’an dernier, ils étaient plus de 830. Les participants ont jusqu’au 9 mars pour inscrire leur construction.