Voyage musical à Los Angeles pour des élèves de Charles-Gravel

Pour faire un peu de nouveauté, j'avais cette destination-là en tête depuis longtemps et j'ai pu mettre les éléments en place. Les sujets du voyage seront la musique et le cinéma, précise l'enseignant et responsable du projet, Denis Caouette. Ils vont devoir apprendre une ou deux chansons, avec des professeurs sur place, en anglais. Ça, c'est la base. Ensuite, il y aura des visites de certains musées, de la Warner Brothers, du Kodak Theater. Ils vont aussi voir des salles de répétition de musiciens professionnels.

Pour les élèves, c'est l'aboutissement de trois années de travail. Élie Collard a bien hâte de vivre l'expérience et elle confirme que ce programme est une manière vraiment le fun de venir à l'école. Quand tu te lèves le matin et que tu sais que tu as un cours de musique, ça met du soleil dans ta journée et le voyage, ça nous donnait un but .

Ce programme existe depuis 2006 à l'École secondaire Charles-Gravel, de Chicoutimi.

L'initiative, qui devient une grande source de motivation scolaire, sera bonifiée dès la prochaine année.