Une campagne pancanadienne pour que Tommy Douglas soit sur les billet de 5 $

Robin Murray et Ron Woznow, tous deux de Powell River, en Colombie-Britannique, veulent de cette façon rendre hommage au père du système universel de santé canadien.

Il y a six mois, nous avions eu ensemble une discussion à propos de Canadiens qui ont marqué l’histoire de notre pays, raconte Ron Woznow. À ce moment-là, j’ai trouvé que Tommy Douglas était l’homme qui a eu le plus grand effet sur la scène politique canadienne.

Ron Woznow explique que son analyse venait surtout de son expérience personnelle. Il est marié avec une femme américaine et constate régulièrement les différences entre le système de santé canadien et celui des États-Unis.

Les deux cofondateurs de la campagne : Ron Woznow (à gauche) et Robin Murray (à droite).

Les deux hommes ont alors vu l’annonce au début du mois de janvier d’une consultation publique de la Banque du Canada afin de mettre une nouvelle personnalité canadienne sur le billet de 5 $.

Ce billet, selon Ron Woznow, représente parfaitement celui qui a été élu le plus grand Canadien en 2004.

Robin Murray s’est chargé de mettre en place un site web ainsi que des médias sociaux. De son côté, Ron Woznow a communiqué avec son réseau de contacts à travers le pays pour faire passer le message.

Il dit avoir reçu des réactions très positives de la part de gens de partout au pays, dont plusieurs personnalités connues.

J’ai simplement envie de reconnaître ce que ce politicien a fait de bon pour la communauté, pour tous les Canadiens , déclare-t-il.

Alain Gauvin, un Montréalais qui vit désormais en Colombie-Britannique, est un de ceux qui appuient cette initiative.

Selon lui, le sens communautaire de l’ancien premier ministre saskatchewanais, au pouvoir de 1944 à 1961, est exemplaire.

Je trouve que Tommy Douglas est un bel exemple d’une personne qui habite dans les Prairies. J’ai toujours été intrigué et fasciné par les gens qui habitent en Saskatchewan et au Manitoba [à cause de] leur grand sens de la communauté.

Alain Gauvin