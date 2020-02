Curtis Robichaud dit qu'il n’achète que rarement des produits de loterie, mais qu'il a acheté récemment un billet Gagnez à la Grattouille et a gagné 30 $. Plutôt que de prendre l’argent, il s’est procuré ce dont il avait besoin au magasin et a acheté d’autres billets avec le reste de l’argent. L’un de ces billets était le billet gagnant.

Je suis retourné au magasin et j’ai embêté le gars au comptoir parce que je ne pouvais pas balayer le billet sur mon téléphone avec l’application de Loto Atlantique , a raconté M. Robichaud.

Les employés l’ont balayé et en sont restés sans voix pendant une minute. Ils sautaient et se félicitaient, et j’ai dit : “alors il est bon, non?”

Curtis Robichaud, résident de Quispamsis au Nouveau-Brunswick