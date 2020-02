Une joueuse de volleyball du Rouge et Or nommée athlète par excellence au Québec

Attaquante de 4e année avec l’équipe de volleyball du Rouge et Or, Maud Chapleau a été sacrée joueuse par excellence de la saison par le Réseau du sport étudiant québécois (RSEQ), vendredi.

Originaire de Québec, Chapleau a dominé le circuit provincial offensivement et défensivement, ces derniers mois. L’attaquante a bouclé la saison au 1er rang du RSEQ autant au chapitre des attaques marquantes (262) que des réceptions défensives (291), guidant la troupe de l’entraîneur Danny Da Costa à une fiche de 13 victoires et sept défaites.

Maud est une leader importante au sein de notre formation , s’est réjoui le pilote de la formation féminine du Rouge et Or après la nomination de sa joueuse étoile formée chez les Élans du Cégep Garneau.

Sa détermination, son niveau de compétitivité et sa polyvalence sont des qualités qui lui ont permis de performer à haut niveau cette saison et ce tant sur la ligne avant que sur la ligne arrière.

La centrale Ann-Sophie Tanguay s’est pour sa part taillé une place sur la 2e équipe d’étoiles tandis que Jenny Barbeau a été nommée sur l’équipe d’étoiles des recrues.

Après avoir terminé la saison en triple égalité au sommet du classement du RSEQ, l’équipe féminine du Rouge et Or a rendez-vous avec l’Université du Québec à Montréal (UQAM), vendredi et samedi soir, en demi-finale provinciale.

Le libero Rémi Cadoret Photo : Mathieu Tanguay

Trois joueurs de l'équipe masculine étoilés

Quant à l’équipe masculine, trois joueurs du Rouge et Or se sont mérité une place sur les équipes d’étoiles de la province, soit le libero Rémi Cadoret (1ère équipe), le passeur Ethan Ellison (2e équipe) et l’attaquant Nicolas Fortin (2e équipe et équipe des recrues).

Devancés par les Carabins de l’Université de Montréal au classement de la saison régulière, les hommes de Pascal Clément affrontent le Vert et Or de Sherbrooke, vendredi et samedi soir, en demi-finale québécoise.