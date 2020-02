Saisies et arrestations pour trafic de stupéfiants à Lévis

La police de Lévis a procédé à l'arrestation de deux hommes de 29 et 49 ans ainsi que d'une femme de 28 ans pour trafic de stupéfiants.

Les arrestations et les perquisitions ont eu lieu le 19 février dans le secteur Saint-Romuald.

Les policiers ont saisi 1500 grammes de cannabis, quatre grammes de haschisch, 413 grammes d'une poudre suspectée être de la cocaïne, 1700 ml de codéine, plus de 14 000 dollars canadiens, quatre véhicules et six téléphones cellulaires.

Ces arrestations et saisies découlent d'une enquête initiée à l'automne 2019 concernant un individu qui effectuait la livraison de stupéfiants ainsi que de la vente. Il opérait aussi, selon les policiers, un point de vente à sa résidence.

Les suspects ont été libérés. Ils pourraient faire face à des accusations de possession et de trafic de stupéfiants.