Bachman et Cummings en vedette dans le grand spectacle de Manitoba 150

Ce concert gratuit réunira les deux musiciens sous le nom Bachman Cummings. Cette apparition fait partie de la tournée nord-américaine des deux hommes.

Les deux artistes ont sillonné les scènes du monde entier, ensemble avec le groupe winnipégois The Guess Who, puis séparément avec Bachman Turner Overdrive (BTO) et dans des apparitions solos. Ils sont notamment les auteurs de succès bien connus comme American Woman et These Eyes.

Nous sommes les deux gars qui avons écrit et chanté ces chansons , explique Burton Cummings. Les gens le savent, dit-il, et ils veulent les entendre chanter par les artistes originaux, ce que nous pouvons leur donner .

Les artistes n’ont pas tous la chance d’avoir une telle longévité, estime Burton Cummings. Randy et moi nous pouvons chanter du Guess Who, du BTOBachman Turner Overdrive Bachman Turner Overdrive et des succès solo de Cummings. Nous avons encore une audience qui veut entendre ces chansons avec les musiciens qui en sont à l’origine.

Le comité Manitoba 150 indique qu'il annoncera plus tard les autres artistes qui seront sur scène le 27 juin.

Avec les informations de CBC