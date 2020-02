Le centre de services ambulatoires de l'hôpital d'Amos officiellement inauguré

Le centre de services ambulatoires permet de donner des soins simples à des patients sans qu'ils n'aient à se présenter à l'urgence ou à être hospitalisés.

Le centre de services ambulatoires permet de donner des soins simples à des patients sans qu'ils n'aient à se présenter à l'urgence ou à être hospitalisés.

« On fait beaucoup d'administration de médicaments, que ce soit sous forme intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée. On fait beaucoup de changements de pansements, de soins de plaies », indique Évelyne Grenier-Ouimette directrice générale adjointe et directrice des soins infirmiers au CISSS-AT.

« On fait également des procédures un peu plus invasives, comme des biopsies, investigations au niveau cardiologique, neurologique, etc. », ajoute-t-elle.

Le centre, en fonction depuis juillet dernier, a déjà permis de traiter 1500 patients. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Le centre inauguré vendredi est en fonction depuis juillet dernier. Il a déjà permis de soigner 1500 patients.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux espère effectuer entre 10 et 15 000 interventions chaque année dans le centre de services ambulatoires d'Amos.