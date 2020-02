La fausse infirmière plaide non coupable

Nathalie Bélanger, 50 ans, n’était pas présente en cour, mais elle a plaidé non coupable par le biais de son avocat Luc Tourangeau.

Sa présence n’était pas requise aujourd’hui. Madame sera présente s’il y a des procédures utiles, soit enquête préliminaire, soit procès. Elle est présumée innocente et elle sera présente en temps et lieu , a-t-il mentionné à la sortie de la salle de cour.

M. Tourageau ajoute que la preuve est volumineuse et complexe puisque les événements reprochés se sont déroulés sur plusieurs années et que certains aspects concernent l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

L’ordre professionnel a d’ailleurs lancé une poursuite de 683 000 $ contre Nathalie Bélanger, à qui aucun permis de pratique n’a été délivré.

Nathalie Bélanger est accusée d’avoir exercé le métier d’infirmière en usurpant l’identité de Nataly Bélanger durant 20 ans.

Au total, elle fait face à neuf chefs d’accusation, dont production de faux documents.

Elle doit revenir en cour le 23 avril.