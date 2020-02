La Fransaskoise Sylvie Walker veut retrouver la scène musicale

Après une année d’études passée au Québec et un stage de quatre mois à La Ronge, Sylvie Walker avoue que son retour à Regina tombe à point pour combiner deux de ses passions : l’éducation et la musique.

J’ai pris un pas en arrière de la musique pour pouvoir me concentrer sur mes études. [...] Je n’ai pas eu trop le temps de composer, mais maintenant que je suis revenue chez moi, que j’ai mon petit coin d’écriture, mes habitudes sont en train de revenir , indique-t-elle.

D’ailleurs, un nouveau projet musical en duo avec son amie Elizabeth Tkachuk, de Zénon Park, est aussi sur la table. D’ailleurs, les deux jeunes femmes ont été invitées à se produire en première partie du lancement du tout nouvel album de l’auteure-compositrice-interprète fransaskoise éemi, qui aura lieu à Saskatoon le 3 avril.

On a des affinités tant pour l’enseignement que pour la musique. On va se partager nos paroles, on va s’aider à écrire des chansons et on va composer ensemble. On a décidé que, comme nos idées se ressemblent et que nos thèmes de chansons sont semblables, on va être capable de [se soutenir] , explique Sylvie Walker.

Cette dernière dit avoir composé des chansons sur une variété de thèmes différents par le passé, mais avoue toutefois avoir développé avec le temps un intérêt grandissant pour ceux qui peuvent être considérés comme des sujets tabous chez certaines personnes.

J’ai déjà écrit des chansons d’amour, j’ai déjà inventé des histoires et des personnages, mais ces temps-ci, les sujets plus tabous comme la religion, les pensionnats autochtones ou l’histoire m’intéressent et m’inspirent , admet-elle.

Avec les informations de Nicolas Duny