Le CISSS de l'Outaouais fera le point sur le service d'obstétrique à Shawville

Le Centre Intégré de santé et services sociaux (CISSS) de l'Outaouais convoque les médias pour une conférence de presse qui doit avoir lieu à Shawville à 14h cet après-midi.

André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, sera présent à la conférence de presse.

Le syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais a confirmé à Radio-Canada qu'à la suite d'autres démissions récentes, il ne reste plus que trois infirmières formées en obstétrique à l'Hôpital de Shawville.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais a confirmé à l'automne qu'il faut 12 infirmières formées en obstétrique pour offrir des soins complets et sécuritaires aux mères et aux bébés du Pontiac.

21 postes d'infirmières pour Shawville n'ont pas trouvé preneur et sont maintenant ouverts à l'externe, selon le syndicat.

Le département d'obstétrique du Pontiac a été fermé temporairement à 14 reprises depuis le mois d'août dernier, en raison de ce manque criant de personnel.

Rappelons que 2 des 5 médecins accoucheurs ont aussi quitté l'unité à la fin de l'année et le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais n'a toujours pas réussi à les remplacer.

Le ministre responsable de l'Outaouais Mathieu Lacombe doit réagir à l'annonce du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais cet après-midi.

Avec les informations de Laurie Trudel