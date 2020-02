Le traversier entre Yarmouth et le Maine de nouveau en service dès juin

Bay Ferries a annoncé vendredi qu'elle sera prête à lancer son nouveau service entre Yarmouth et Bar Harbor, dans le Maine, d'ici le 26 juin.

Le service consistera en un aller-retour par jour jusqu'à la fête du Travail, indique l'entreprise par voie de communiqué.

Le traversier quittera Yarmouth à 9 h 30 et Bar Harbor à 15 h 00.

Après la Fête du travail, il y aura six traversées par semaine jusqu'à la fin de la saison prévue le 13 octobre 2020.

Alors que ce projet est sur le point d'être achevé, nous sommes reconnaissants envers les clients, les partenaires communautaires et les gouvernements pour leur soutien et leur patience , a déclaré Mark MacDonald, président et directeur général de Bay Ferries, dans le communiqué.

Nous sommes impatients de développer le marché pour ce service très important et de déplacer les gens entre le Maine et la Nouvelle-Écosse pour de nombreuses années à venir , a-t-il ajouté.

Les billets ont été mis en vente vendredi matin.

Le traversier de Bay Ferries qui se rendait au Maine avait été suspendu l'an dernier en raison de retards dans l'obtention des autorisations américaines pour les travaux sur les installations de Bar Harbor.

Pendant l'absence du service en 2019, les membres de l'industrie touristique de la région de Yarmouth et des côtes acadiennes ont observé une diminution d'environ 20 % de leurs revenus par rapport à l'année 2018.

Le communiqué indique que Bay Ferries a travaillé en étroite collaboration avec le service des douanes et de la protection des frontières américaines tout au long de l'automne et de l'hiver dans la poursuite des processus d'approbation et dans la construction de la gare maritime de Bar Harbor .

Certains travaux restent à faire

Si des travaux importants ont déjà été réalisés, il reste encore du travail à faire pour le centre de contrôle des frontières de Bar Harbor. Ces travaux comprennent l'achèvement d'une zone d'inspection primaire extérieure, l'installation de cabines d'agents et de matériel d'inspection et l'achèvement des zones d'inspection secondaire et de sortie.

Bay Ferries estime que les travaux restants peuvent être achevés conformément à un plan élaboré en collaboration avec tous les entrepreneurs et le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.

Si les travaux pour le contrôle des frontières se terminent plus tôt que prévu, le service de traversier pourrait être disponible avant la date annoncée.