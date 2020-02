L'expérience inoubliable d'un compositeur de Québec avec Philippe Falardeau à Berlin

L'auteur-compositeur-interprète Martin Léon se dit très touché par la présentation de My Salinger Year à la Berlinale. Martin Léon a composé la musique du film de Philippe Falardeau et est sur place à Berlin.

My Salinger Year a donné le coup d'envoi au festival, jeudi. Environ 700 journalistes étaient présents au visionnement de presse.

On est comme en famille en ce moment, puis on est heureux et on est fiers. Une musique de film, c'est une histoire, c'est une épopée. Beaucoup de fébrilité hier quand le rideau s'est ouvert. J'étais très touché aussi pendant le film , a raconté Martin Léon à l'émission Première Heure.

Les comédiennes Margaret Qualley et Sigourney Weaver à la présentation du film «My Salinger Year» de Philippe Falardeau à la Berlinale Photo : Getty Images / Andreas Rentz

Même si le long métrage met de l’avant une distribution américaine, avec les actrices vedettes Sigourney Weaver et Margaret Qualley, il a été tourné à Montréal et une grande partie de la production est originaire du Québec.

Je suis toujours fier de ça. Je nous trouve bon les Québécois. On a de bons artistes, de bons techniciens et de bons artisans. C'est hot ce qui se passe au Québec. Tout ce qui peut faire rayonner le Québec, je deviens cheerleader de ça , lance Martin Léon.

Scénario inspirant

My Salinger Year est l'adaptation cinématographique du récit biographique de Joanna Rakoff, une écrivaine qui, dans les années 1990, a été l'assistante de l'agente littéraire de l'écrivain fantôme J.D. Salinger.

L'auteur-compositeur-interprète a trouvé rapidement l'inspiration pour en composer la musique.

Les mots qui me venaient à l'esprit après la lecture du scénario étaient une certaine nostalgie, mais lumineuse, mais qui ouvre, qui laisse de la place pour exister, être. Normalement, ça me prend quatre ou cinq versions avec Philippe. Mais cette fois-là, ça a été one shot , raconte-t-il.

Martin Léon a composé la musique pour My Salinger Year de Philippe Falardeau

Le réalisateur Philippe Falardeau Photo : Reuters / Mario Anzuoni

Martin Léon a déjà composé la musique de plusieurs films de Philippe Falardeau, dont Monsieur Lazhar.

Je le trouve inspirant, j'aime sa sensibilité, son intelligence, ses films. Je suis super content chaque fois qu'il me dit "lis ça et compose". Chaque fois, je prends ça comme un cadeau. Il a des offres de plein d'autres compositeurs de réputation internationale, puis il choisit de travailler avec moi , mentionne-t-il.