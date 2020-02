Un nouvel album et un single sur TikTok pour BTS, les rois de la pop coréenne

Les rois de la pop coréenne, le groupe BTS, ont sorti vendredi un album qui a battu des records en devenant l'album le plus précommandé de la Corée du Sud. BTS est aussi le premier groupe à lancer un single, On, sur l'application TikTok.

BTS (abréviation de Bangtan Sonyeondan, qui signifie « boyscouts résistants aux balles ») est un phénomène musical planétaire. Avec son album précédent, le groupe a atteint le sommet des palmarès aux États-Unis et en Grande-Bretagne, une première pour une formation de pop coréenne.

Son album Map of the Soul: 7 est sorti au même moment sur toute la planète, vendredi, soit à 18 h à Séoul (4 h (HE) au Canada).

Le groupe avait présenté un extrait de 30 secondes de son single On la veille en exclusivité sur l'application de partage de courtes vidéos TikTok, une première, invitant ses fans à utiliser le son du morceau pour créer leurs propres vidéos. Vendredi matin, plus de 56 000 vidéos avaient déjà été réalisées à l'aide de ce titre.

La chanson On est comme un journal de nos cinq dernières années , a déclaré RM, un des membres de BTS, à Apple Music.

Cet album est déjà le plus commandé de tous les temps pour un groupe de la Corée du Sud, avec plus de 4 millions d'exemplaires vendus.

Nous avons effectivement élargi notre gamme musicale, a déclaré RM. En 2013, nous nous produisions devant 300, 500 personnes, mais maintenant nous faisons des tournées dans les stades, dont tout est plus grand et plus joyeux , a souligné le membre du groupe.