Licenciement important à l'Agence de réglementation de l'énergie

En janvier, le président-directeur général par intérim de l’agence, Gordon Lambert, avait annoncé une restructuration lors de laquelle des dizaines de personnes avaient perdu leur emploi.

Selon lui, la nouvelle structure est plus simple, avec moins de hiérarchie, moins de duplication et plus d'intégration .

L’ AERAgence de réglementation de l'énergie est sous la loupe depuis que le vérificateur général avait relevé, en octobre dernier, des irrégularités dans sa gestion.

Le gouvernement provincial avait notamment réagi en réduisant son financement de 22 %, et en mettant à pied le conseil d'administration de l 'AER.Agence de réglementation de l'énergie

L' Agence de réglementation de l'énergie, financée par des prélèvements qui proviennent de l'industrie énergétique albertaine, a pour rôle de s'assurer que celle-ci se développe de façon sûre et respectueuse de l’environnement.

Avec les informations de Sarah Rieger