Blocages ferroviaires : Justin Trudeau s'adressera aux Canadiens

Justin Trudeau passe la matinée en rencontre d’urgence avec son groupe d’intervention ministériel pour le conseiller sur une sortie de crise.

Il a notamment convoqué le ministre des Transports, Marc Garneau, et le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair. On sait qu’il préconise une solution pacifique et rapide du conflit.

Nous allons continuer, heure par heure, nos discussions, nos dialogues à travers le pays, mais j’aurai plus à dire cet après-midi , a-t-il dit.

Pour sa part, Marc Garneau a déclaré : On est saisi de la situation. […] On espère bien sûr faire débloquer les choses, mais c’est un processus qui est complexe .

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a fait savoir jeudi qu’elle acceptait de se retirer du territoire sur lequel est établie la communauté Wet'suwet'en. La GRC a indiqué vendredi qu’elle s’activait à organiser le déménagement de ses opérations ailleurs.

Il s’agit d’une condition imposée par les chefs héréditaires avant d’accepter de rencontrer le gouvernement fédéral. Il n’y a toujours pas de rencontre prévue entre Ottawa et les chefs héréditaires.

Le gouvernement fédéral semble montrer de plus en plus de signes d’impatience.

Joël Lightbound, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique, a affirmé ce matin : On ne peut pas négocier sur la place publique, mais il est clair pour nous que le dialogue est fondamental – on veut donner toute la chance à la voie du dialogue –, mais que le dialogue ne peut pas durer de manière indéterminée et que les barricades vont devoir être levées .

Les partis d’opposition attendent des solutions concrètes

Le député conservateur Pierre Paul-Hus, porte-parole du parti en matière de sécurité publique, affirme que le gouvernement n’a rien à offrir.

Quand c’est le temps de parler de solution, on n'entend rien. Donc, qu’est-ce que cela veut dire? C’est encore une fois des paroles vides. Pierre Paul-Hus, député conservateur

De son côté, la députée bloquiste Christine Normandin affirme que le gouvernement Trudeau aurait dû montrer plus d’impatience plus tôt dans la crise et faire preuve de plus d’empressement.

Il aurait fallu qu’il y ait une réaction d’avance. Ça a traîné, ça s’est probablement un peu sali , a-t-elle dit.

Déclaration des Wet'suwet'en

Aujourd’hui, des chefs héréditaires des Wet'suwet'en rencontrent des membres de la communauté mohawk de Tyendinaga pour les remercier de leur soutien. Des cérémonies traditionnelles et une rencontre publique sont en cours en présence des visiteurs venus de Colombie-Britannique au centre communautaire de la réserve.

La délégation des Wet'suwet'en s'exprimera devant la presse au cours de l'après-midi. L’itinéraire des chefs héréditaires n’a pas été dévoilé.

Au Québec, le premier ministre François Legault a réitéré qu'il souhaite un démantèlement « rapide » de la barricade qui bloque toujours vendredi matin la voie ferrée du Canadien National (CN) à Saint-Lambert, en banlieue de Montréal.

Vers 19 h jeudi, un agent du Service de police de l’agglomération de Longueuil a (SPAL) remis aux manifestants une injonction ordonnant le démantèlement de leur barricade.

Après le Canadien National et VIA Rail, c’est maintenant au tour du Canadien Pacifique d’interpeller Justin Trudeau, le pressant de parler le plus rapidement possible avec les chefs héréditaires pour dénouer la crise.

Une des voies du CP est d'ailleurs la cible de manifestants à Kamloops en Colombie-Britannique.