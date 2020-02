La Sépaq lance un appel d'offres pour une cantine à la halte Le Domaine

Depuis la fermeture du restaurant, des installations ont été maintenues sur place pour assurer des services essentiels.

Le responsable des relations avec les médias pour la Sépaq précise être à la recherche d'un service alimentaire pour l'été.

Nous souhaitons aménager une aire de pique-nique avec des tables pour recevoir les gens qui voudraient s'arrêter. Nous lancerons un appel d'offres pour trouver une personne qui pourrait exploiter une cantine mobile pendant l'été. Si des gens ont des suggestions de personnes intéressées, elles peuvent prendre contact avec la Réserve faunique La Vérendrye , mentionne Simon Boivin.

Même s'il n'y a pas de cantine, Simon Boivin assure que tous les services essentiels sont disponibles pour les voyageurs.

La fermeture du restaurant a été interprétée comme une fermeture de la halte, mais on rappelle que l'accueil et les services essentiels sont toujours assurés à la halte du Domaine. On y trouve des blocs sanitaires, mais aussi la station-service et une aire de repos. Nous avons des gens qui sont présents sur place 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et les réseaux cellulaire et wifi sont accessibles , précise M. Boivin.

La Sépaq parle d'une période de transition d'ici la construction d'une nouvelle aire de services par le Ministère des Transports du Québec.