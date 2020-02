Télécabines fracassées et 21 skieurs blessés après un accident au mont Sainte-Anne

Le pire semble avoir été évité de justesse au mont Sainte-Anne, où un arrêt brusque de la remontée mécanique a violemment secoué les télécabines et les passagers qui prenaient place à bord.

En tout, 21 skieurs ont subi des blessures, rapporte Laurence Gaspard, un superviseur à la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec. Douze d'entre eux sont partis en ambulance. Les neuf autres ont quitté à bord d'un autobus affrété par le RTC.

Des ambulances sont sur place pour prendre en charge les blessés. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

La remontée a rapidement été remise en service et les skieurs ont été pris en charge par les services médicaux.

La secousse a fait tomber des skis sur les pistes. Photo : Radio-Canada / Anne Bérubé

Un témoin a raconté la violence du choc vécue à l'intérieur des télécabines. Encore bouleversé par l'événement, il a indiqué que la sienne avait percuté un pylône et que sous l'impact, les vitres avaient volé en éclats.

Un passager aurait d'ailleurs été projeté par une fenêtre éventrée. Sans le secours des autres skieurs présents dans la télécabine, l'homme aurait fait une chute de six mètres.

Notre collègue Patrice Roy, qui profitait d'une journée de ski au mont Sainte-Anne, était lui aussi à bord d'une télécabine au moment de l'arrêt. Six autres passagers l'accompagnaient.

Tout à coup : Paw! Ça s'est mis à swinguer pas à peu près. Tellement qu'il y a des gondoles un peu en haut de nous qui ont frappé le poteau, les vitres ont éclaté, les skis sont partis. Patrice Roy, chef d'antenne à Radio-Canada et témoin de l'accident

Un autre skieur, Jacques Hardy, raconte que sa télécabine a presque fait un tour complet sur elle-même après la secousse.

On s'est mis à balancer d'un bord et de l'autre, se souvient-il. On a presque fait un 360.

Deux des trois vitres de la cabine sont carrément partis et un passager a presque été expulsé de la cabine. Il a fallu le retenir par les pieds. Jacques Hardy, skieur et témoin de l'accident

Un autobus scolaire est sur place pour prendre en charge les skieurs. Plusieurs personnes ont dû être transportées en civière.

Dédommagement envisagé

Quatre-vingts télécabines pouvant transporter huit passagers étaient sur la ligne où s'est produit l'accident, selon Maxime Cretin, vice-président et directeur général de la région de l'est pour Resorts of the Canadian Rockies, propriétaire de la station de ski Mont-Saint-Anne.

Une enquête sera ouverte pour déterminer la cause de l'arrêt. Maxime Cretin indique que la priorité de Mont-Sainte-Anne est d'offrir une bonne expérience aux skieurs.

Il n'exclut pas de dédommager les blessés si l'enquête montre que la station a une responsabilité dans l'accident.

Avec les informations de Guylaine Bussière et de Pascal Poinlane