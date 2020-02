Promotion Saguenay est la cible de vandales opposés à GNL-Québec

L’action a été revendiquée par le groupe Cellule des abysses qui avait aussi installé une affiche à Saint-Fulgence pour dénoncer le projet d’Arianne Phosphate.

On a toujours été transparent, je pense que des organismes de même c’est des lâches qui ne devraient pas faire partie de la société. Moi, ça me décourage. Michel Potvin, président de Promotion Saguenay

Cette fois, le collectif veut notamment dénoncer le fait que Promotion Saguenay a investi dans le mouvement « Je crois en ma région » en faveur du projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel de GNL-Québec.

Un mini gazoduc de marde pour un financement de projets de marde , écrit le groupe les Coulisses des abysses, dans un communiqué envoyé aux médias dans la nuit de jeudi à vendredi.

Des matières fécales ont été lancées sur la porte principale de Promotion Saguenay. Photo : Radio-Canada

Le directeur général, Pascal Bérubé, trouve le geste déplorable et défend les choix de Promotion Saguenay.

Promotion Saguenay appuie tout type de promoteur qui vient nous rencontrer. Oui, on travaille avec GNL-Québec, mais on travaille également avec des centaines de PME de la région pour développer l’économie régionale , assure M. Bérubé.

Le président de Promotion Saguenay invite plutôt les gens à s’exprimer par les voies officielles, comme le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement.

Il veut maintenant identifier les coupables, mais il n’y a pas de caméras de surveillance devant l’édifice de Promotion Saguenay.

En attendant, Pascal Bérubé songe à renforcer les mesures de sécurité.

Ça fait plusieurs semaines qu’on a des messages anti GNL-Québec sur nos portes et sur fenêtres le matin en arrivant. On a déjà resserré les mesures de sécurité quant à l’accès au bâtiment, mais oui on pourrait envisager d’installer des caméras de surveillance , admet-il.

Il assure que les employés ne sont pas particulièrement inquiets, mais leur sécurité importe au directeur général.

Les opposants se dissocient

Sur le groupe Facebook nouvellement créé « Contre GNL Québec à Saguenay », les administrateurs se sont complètement dissociés et ont même dénoncé les actions de vandalisme. Voici le message qui a été publié :