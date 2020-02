Lors de la grande première mondiale de son film en ouverture de la Berlinale, jeudi, le réalisateur Philippe Falardeau a reçu une pluie de compliments de la part des vedettes de My Salinger Year, Margaret Qualley et Sigourney Weaver. Le lendemain, les critiques sont cependant dures envers le nouveau film du cinéaste québécois.

Parmi les premières critiques publiées, The Guardian accorde une étoile sur cinq à My Salinger Year, ajoutant que la Berlinale 2020 ne peut pas descendre plus bas après avoir présenté ce film. Brutal.

Le Indiewire est plus généreux, donnant deux étoiles et demie, tout en expliquant que le film n’a pas été capable de réconcilier la caricature et le réalisme. Le Variety critique sévèrement le jeu de la comédienne Margaret Qualley. Enfin, le Hollywood Reporter écrit qu’il s’agit d’un film qui tente de trop en dire tout en demeurant léger.

Margaret Qualley dans une scène de « My Salinger Year » Photo : Philippe Bossé

Il y a du vrai dans ces critiques sur cette histoire d’une femme (Margaret Qualley) qui, dans les années 1990, devient l’assistante de l’agente littéraire de l’écrivain fantôme américain JD Salinger. My Salinger Year demeure un film souvent léger et, en effet, le jeu de l’actrice Margaret Qualley est somme toute limité, elle qui, pourtant, excellait dans le film de Quentin Tarantino, Il était une fois à... Hollywood.

Certaines scènes tombent à plat, mais d’autres sont franchement réussies, comme celle dans le train par exemple. Les scènes mettant en vedette Théodore Pellerin dans le rôle d’un admirateur de JD Salinger passent la rampe et ajoutent un certain rythme à l’arc narratif.

L'actrice Sigourney Weaver, dans le film « My Salinger Year ». En arrière-plan, l'actrice Margaret Qualley. Photo : micro_scope

Il ne faut donc pas jeter le bébé avec l’eau du bain. My Salinger Year n’est sans doute pas un grand film, mais il n’est pas un navet pour autant. Sigourney Weaver est au sommet de sa forme, elle qui vient de célébrer ses 70 ans. Pour les amateurs et amatrices de l’écrivain JD Salinger, l’œuvre demeure intéressante. My Salinger Year est une œuvre commerciale comme tant d’autres – qui ferait le bonheur de plateformes comme Netflix – et peut-être que, dans le cadre de la Berlinale, les critiques s’attendaient à beaucoup plus. Avec raison.

Le point de vue de Philippe Falardeau

Le film My Salinger Year vit donc un dur lendemain de la veille. En entrevue, son réalisateur admet ne jamais lire les critiques.

Je ne lis pas les critiques parce que je n’ai pas de contrôle là-dessus. Je me sens comme un athlète qui donne tout ce qu’il a et qui n’arrive pas à passer à la prochaine étape. Dans ce temps-là, on a besoin de focaliser et d’encouragements. En fait, je pourrais sûrement écrire moi-même toutes les critiques de ce film-là, sans aucune retenue et sans aucun cynisme. J’ai pas besoin de les lire, de me les faire dire. […] Je sais exactement les faiblesses du film.

Philippe Falardeau défend son œuvre en disant que la force du film est de raconter une histoire qui ne repose pas sur des artifices dramatiques ou des coups de théâtre. [...] Si les gens ont vécu quelque chose comme ça dans la début vingtaine, ils vont se reconnaître, ça, je pense que c’est la force du film.

Maintenant, une des faiblesses du film est que peut-être il promet beaucoup en terme émotif et que pas tout le monde s’y retrouve. Une des faiblesses du film aussi est que ça traite du monde littéraire et c’est quelque chose de difficile à filmer. Ce n’est pas excitant cinématographiquement. [...] Ça, c’est difficile d’aller chercher un plus grand public quand on est dans cette sphère-là.

Les comédiennes Margaret Qualley et Sigourney Weaver à la présentation du film «My Salinger Year» de Philippe Falardeau à la Berlinale Photo : Getty Images / Andreas Rentz

Philippe Falardeau affirme tout de même que lorsque le générique a défilé lors de la première mondiale, Sigourney Weaver a pleuré même si elle avait déjà vu le film.