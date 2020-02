Une quinzaine d'employés mis à pied à la Société du chemin de fer de la Gaspésie

Dans un communiqué, l'entreprise explique que le blocage de la voie ferrée à Listuguj paralyse ses opérations de transport ferroviaire et de transbordement depuis 12 jours et qu'elle n'a aucun contrôle sur la situation.

On ne pensait pas que ça durerait aussi longtemps. Nous en sommes venus à la conclusion qu’il n’y avait aucune garantie que ce serait réglé en fin de semaine , affirme le président de la SCFGSociété de chemin de fer de la Gaspésie , Eric Dubé.

L'entreprise essuie environ 180 000 $ de pertes financières depuis le début du blocage ferroviaire, selon ses estimations.

La direction n'avait d'autre choix que de procéder à des mises à pied, selon le président de la SCFGLa Société de chemin de fer de la Gaspésie , Eric Dubé.

À la seconde où le dossier débloque et que les trains peuvent se remettre à circuler, on rappelle ces gens-là, mais en attendant, on n’avait pas le choix de cesser des emplois de façon temporaire.

Eric Dubé, président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie