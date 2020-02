La crise ferroviaire au pays affecte l'industrie du camionnage au Manitoba

Des experts expliquent que l’interdiction de six mois des exportations porcines vers la Chine en 2019, la grève du Canadien National en novembre, le COVID-19 et la crise ferroviaire ont eu un effet cumulatif sur les entreprises de transport de conteneur.

La chaîne d’approvisionnement est interreliée. Pratiquement tout ce qui voyage sur un train a passé du temps dans un camion , dit Terry Shaw, le directeur général de l’Association du camionnage du Manitoba.

Un blocage ou un arrêt dans une région a des répercussions au-delà de la région et au-delà du type de transport arrêté.

Bien que le blocage ferroviaire affecte le transport de conteneur, M. Shaw est davantage préoccupé par la réduction de la demande chinoise, simplement parce que la situation dure depuis plus longtemps et à cause de la quantité des échanges que nous faisons avec la Chine .

Les petites entreprises sont les plus affectées

Les petites entreprises sont durement touchées , précise le directeur général de l’Association du camionnage du Manitoba.

Prairie International Container and Dray Service est l’une des petites entreprises affectées. La winnipégoise de 30 employés envoie actuellement la moitié des chargements qu’elle expédie normalement à la même période.

Elle fait environ 35 expéditions par semaine, plutôt que 70, selon son directeur général, Jeffrey Odway.

L’industrie du camionnage pourrait perdre des emplois si le blocage perdure, soutient le professeur en gestion de la chaîne d’approvisionnement Barry Prentice, de l’Université du Manitoba.

Le transport est notre plus grande industrie invisible. C’est partout autour de nous, tout le temps et c’est extrêmement important , lance Barry Prentice. Mais personne n’y porte attention jusqu’à ce que, tout à coup, quelque chose arrive.

Le directeur général de Prairie International Container and Dray Service soutient que la situation aura des répercussions aussi sur les consommateurs.

« Ils vont se rendre dans les magasins et se demander pourquoi le prix de la laitue, ou n’importe quel produit qui est acheminé par train ou camion, est plus élevé cette semaine. »

Avec les informations de Bartley Kives