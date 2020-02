Le patineur Graeme Fish toujours sur un nuage après avoir battu le record du 10 000 mètres

Le patineur originaire de Moose Jaw a réussi l’exploit en terminant son parcours en un peu plus de 12 minutes 33 secondes, vendredi dernier, aux mondiaux de distances individuelles qui se déroulaient à Salt Lake City, aux États-Unis.

C’était incroyable. Je n’arrivais pas à y croire , affirme l’athlète de 22 ans qui se prépare maintenant pour la finale de la Coupe du monde qui prendra son envol dans deux semaines.

L’exploit qu’il a réussi témoigne aussi de sa rapide progression au fil des ans, selon lui.

J’étais dans le programme d’apprentissage du patinage [à l’âge de 3 ans], puis dès l’âge de 5 ans, j’ai commencé à participer à des courses , explique Graeme Fish, tout en mentionnant qu’il ne croyait pas être à un tel niveau aussi rapidement dans sa carrière.

Le Canadien a évidemment l’intention de participer aux prochains Jeux olympiques d’hiver qui se dérouleront à Pékin, en Chine, mais il n’entend pas brûler d’étapes.

Tous ceux qui patinent veulent se tailler une place pour les Jeux olympiques à un certain moment et je suis vraiment sur le point de le faire, mais il reste encore 2 ans [d’ici là] et je dois me concentrer pour obtenir de bons résultats au cours de la prochaine année , note Graeme Fish.

Belle complicité avec Ted-Jan Bloemen

En battant le record du 10 000 mètres la semaine dernière, Graeme Fish a éclipsé l’ancienne marque qui appartenait à un autre Canadien, Ted-Jan Bloemen, qui avait parcouru la distance en un peu plus de 12 minutes 36 secondes en 2015.

Ce dernier a d’ailleurs terminé deuxième lors des mondiaux de distances individuelles, mais Graeme Fish indique que les encouragements de son partenaire canadien l’ont grandement aidé à obtenir sa meilleure performance.