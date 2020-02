Un record de froid vieux de 54 ans fracassé à Québec

L'ancien record, -29,4 °C, ne datait pas d'hier. Il avait été enregistré le 21 février 1966.

C'était à l'époque où la centrale de police de Québec déménageait ses pénates de l'hôtel de ville vers un certain immeuble du parc Victoria.

La salle des enquêteurs de la centrale de police Victoria, en 1966 Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Données à nuancer

Il faut toutefois nuancer ces données, selon le météorologue d'Environnement et Changement climatique Canada, Alexandre Parent.

La station météorologique a été déménagée il y a quelques années. Elle est dans le fond d'une vallée à l'aéroport. Quand on a des conditions comme ce matin, avec un ciel dégagé et des vents très légers, l'air froid va se trouver dans le fond de la vallée. Ça explique pourquoi on semble battre plus de records de froid ces dernières années à Québec , explique-t-il.

Un bateau navigue sur le fleuve entre Lévis et Québec le vendredi 21 février 2020. Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

Les données enregistrées au même moment par la station météorologique de l'Université Laval semblent lui donner raison. La température minimum enregistrée était de -25,3 °C à 6 h.

Redoux ce week-end

Malgré ce record de froid, l'hiver 2020 est tout de même doux. Les températures moyennes pour les mois de décembre 2019, janvier et février 2020 sont de 2 °C au-dessus des valeurs moyennes.

D'ailleurs, les prochains jours seront également plus doux. Environnement et Changement climatique Canada prévoit des maximums supérieurs au point de congélation dimanche, lundi et mardi.