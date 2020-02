La fabrique de l’info internationale

Dans Notre envoyé spécial, une nouvelle série de balados de Radio-Canada, huit correspondants étrangers racontent une journée marquante dans leur carrière, un moment de vérité où ils ont dû faire des choix déchirants.

Il y a notamment cette fois en 2004 où Marie-Eve Bédard, comme première assignation en tant que journaliste, doit faire face à plus de 300 personnes mortes, dont 180 enfants, dans une école de Beslan, en Russie.

Ou encore celle où Céline Galipeau se rend, en octobre 2006, dans un hôpital d’Hérat, dans l’ouest de l’Afghanistan, où séjournent des femmes qui ont tenté de se suicider en s’immolant. Les plus jeunes n’ont que 15 ans, et toutes sont brûlées au troisième degré sur plus de 70 % de leur corps. Elles ne reçoivent aucun médicament, sinon qu’un simple onguent.

« Quand on est sortis de l’hôpital, j’avais du mal à parler, j’étais un peu sous le choc de ce que j’avais vu, de ce j’avais entendu », raconte la journaliste, aujourd’hui cheffe d'antenne du Téléjournal 22 h, dans l’épisode 2 de la série.

Radio-Canada.ca s’est entretenu avec Céline Galipeau au sujet de ce moment marquant de sa carrière… et de sa vie.

Pourquoi les femmes afghanes dans votre cas?

Avec le recul, je trouve ça drôle de ne pas avoir pensé à la Tchétchénie, puisque c’est la première guerre que j’ai couverte sur le terrain et que ça a changé ma carrière. [Elle y était au milieu des années 90, NDLR.] J’ai pensé à ces femmes que j’ai vues à Hérat parce que ce moment m’a changé, comme humaine.

Jusque-là, je n’avais jamais vraiment été confrontée à ça. C’est là que j’ai découvert que dans une grande partie du monde, les femmes étaient encore absentes de l’espace public, qu’elles vivaient une discrimination incroyable, une violence incroyable.

En Afghanistan, elles n’avaient pas le droit d’aller à l’école, de travailler, de gagner de l’argent, de vivre! Toujours à la merci d’un père, d’un frère, d’un cousin.

Les crimes d’honneur, les mariages forcés, les viols.

La seule révolte possible pour elles était de tenter de se suicider. Cette violence terrible contre les femmes, ça m’a secouée. Au point où après, partout où je suis allée, je me suis toujours demandé quelle était la situation des femmes, comment ça se passait pour elles.

Je n’en parle pas dans la balado, mais quand je suis revenue au pays cette fois-là, on a organisé une collecte. Beaucoup de gens ont donné de l’argent pour l’hôpital. On a envoyé des médicaments, des antidouleurs, des onguents antibiotiques. On a aussi envoyé un montant d’argent.

L’Afghanistan a-t-elle été votre couverture la plus émotive?

Ça m’a marqué beaucoup plus que d’habitude, peut-être parce que j’y ai passé des mois et des mois. En temps normal, tout va rapidement. On y va et on ressort. Mais à l’époque, on couvrait l’Afghanistan de façon substantielle, car l’armée canadienne était là.

Au Québec et au Canada, on a beaucoup été marqué par la burqa. Mais quand tu parles aux femmes afghanes, la burqua est d’une certaine façon le moins pire de tous les maux.

La situation des femmes était catastrophique dans ce pays. Et elle ne s’est pas beaucoup améliorée depuis. Peut-être un peu avec l’intervention de 2001. Les femmes ont alors commencé à travailler à Kaboul, la capitale. Mais on leur a promis beaucoup, et quand tout le monde s’est retiré du pays, les traditions sont revenues assez vite.

Quand tu vois comment les femmes sont des citoyennes de seconde classe, c’est dur.

Où tracer la ligne entre observateur et acteur? Entre témoin et participant?

Cette question, on se la pose tous comme journaliste, c’est toujours difficile. Il y a un très bon exemple dans l’épisode 1 de la série, celui de Jean-François Bélanger et de Sylvain Desjardins. C’est le cas le plus éclatant.

On est en septembre 2015. Ils sont en Turquie, où des migrants s’apprêtent à traverser vers la Grèce dans des bateaux qui ne sont pas vraiment sécuritaires. Certaines personnes n’ont pas de gilet de sauvetage. Jean-François et Sylvain viennent de faire des entrevues avec des gens qui vont peut-être mourir. Ils doivent décider s’ils les aident, s’ils leur donnent un autre gilet de sauvetage.

Ce genre de dilemme, on y fait tous face.

Ce qu’il y a de bien dans cette série de balados, c’est que ça montre comment se passe notre travail. Parce que les gens voient ou écoutent un reportage de deux minutes, mais ils ne sont pas toujours au courant de la façon d’y arriver.

On fait souvent des récits de voyage. On revient, puis on raconte un peu ce qu’on a vu, mais on ne parle pratiquement jamais de nos sentiments, de ce qu’on a éprouvé et senti.

C’est ça la beauté et la force de cette série. Chaque épisode est différent et aucun n’a la même intensité, car les circonstances sont différentes. C’est riche, faire parler les journalistes de leur travail et de la façon dont ils ont vécu ces situations. Il y a un souci de transparence aussi. On veut montrer aux gens que l’on vit des situations qui ne sont pas toujours simples, qui nous posent des questionnements.

La série permet d’aller dans les coulisses sans que ce soit sensationnaliste ou voyeur. C’est très sobre, car tous les journalistes sont peu habitués à ce genre de confidences.