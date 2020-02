La police d'Edmonton se transforme pour être mieux à l'écoute des LGBT

C'est là que se situent actuellement nos priorités et nos objectifs à court terme, dont certains ont déjà été mis en œuvre , dit le chef de la police d’Edmonton, Dale McFee

Les détails des modifications seront rendus publics vendredi, cependant Dale McFee précise déjà que la formation inclura désormais un module sur la sensibilisation aux préjugés que subissent les LGBT. Les cours porteront entre autres sur les traumatismes historiques, la marginalisation des membres de cette communauté et les expériences vécues.

C'est une étape importante pour instaurer la confiance Dale McFee, chef de la police d'Edmonton

Des consultations bénéfiques

Ces modifications font suite aux consultations qui ont eu lieu l’an dernier avec des membres de la police et des membres de la communauté LGBT.

Nous avons reçu d’importants commentaires de la communauté et de nos propres membres sur la façon dont nous pouvons faire mieux, dit Dale McFee.

Les membres de la communauté LGBT et des policiers ont participé aux consultations qui ont eu lieu l'an dernier entre juillet et octobre. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Les commentaires ont aussi éclairé le corps policier sur la réalité des membres les plus vulnérables de la communauté LGBT. Un des rapports rédigés après les consultations conclut entre autres que la relation entre le Service de police d’Edmonton et la communauté était plus négative lorsqu'il y avait des facteurs de race, d'identité de genre, d'âge et de pauvreté .

Exclusion de la police

En 2018, des personnes ont manifesté lors du défilé de la fierté gaie contre la participation de la police parce que des membres de la communauté LGBT ont vécu des expériences traumatisantes lors de leur arrestation.

Cependant, les efforts de réconciliation avec la communauté ont commencé en avril dernier quand l’ensemble du conseil d’administration du défilé de la fierté gaie a voté contre la participation de la police.

Dale McFee a présenté des excuses publiques le mois suivant.