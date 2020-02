Le monde merveilleux du Magicien d'Oz à Moncton

Mise en scène par Marshall Button et sous la supervision musicale de Tony Delgado, cette production promet un univers magique et enchanteur pour les adeptes du classique cinématographique.

Des prestations musicales qui « valent le détour »

Pour la première fois, l'orchestre Tutta Musica ne sera pas dans la fosse d'orchestre, mais installée derrière la scène, sur un échafaud. Le public pourra donc voir les musiciens à l’action pendant le spectacle.

Pour Daniel McAffee, comédien, les performances musicales de l’orchestre valent le détour. L'orchestre est magnifique, on dirait que lorsque l'orchestre joue, que t'écoutes le film, c'est identique, c'est tellement beau, c'est parfait , dit-il.

On peut s'attendre entre autres à l'iconique morceau Somewhere Over the Rainbow.

Scène du film The Wizard of Oz de 1939 (Archive.) Photo : Warner

Apporter la magie sur scène

Pour cette nouvelle production, le concepteur visuel Kevin Mcintyre a créé des images qui sont projetées sur des panneaux DEL, sur les murs et au sol. Avec des rampes sur lesquelles les comédiens peuvent marcher, le résultat final offre un espace scénique surprenant.

Construire les rampes était un défi de taille, selon le responsable de la construction et de la conceptualisation des décors, Marc Lamontagne. Les panneaux sont très lourds, et comme le Théâtre Capitol est assez vieux, les planchers sont parfois un peu croches, donc tout est fait sur mesure , explique-t-il. Ce projet laborieux a permis à Kevin Mcintyre la création d’images multidimensionnelles.

Des murs DEL et des planchers lumineux sont installés sous forme de rampes sur lesquelles les comédiens pourront marcher. Photo : Radio-Canada

Costumes et maquillage

Les costumes sont aussi pleins de nuance et s’harmonisent avec le décor. Dès le début, les couleurs sont plutôt neutres, tandis que quand on arrive à Munchkinland et la Cité d'Émeraude, les costumes ont beaucoup de couleur , commente Blair Lawrence l’interprète du professeur Marvel et le magicien d'Oz.

La magie du spectacle passe, entre autres, par les costumes. Émilien Cormier, comédien dans la production Le magicien d'Oz

Les comédiens arrivent à bien se glisser dans la peau de leur personnage, rapporte Danik Mcaffee.

C'est vraiment incroyable; tu deviens ton personnage. Je deviens réellement un épouvantail, j'ai de la paille partout… Danik Mcaffee, l'interprète de l’épouvantail dans la production Le magicien d'Oz

Pour sa part, la comédienne Mélanie Léger, qui interprète la méchante sorcière de l’Ouest, a dû pour la première fois se familiariser avec le port de prothèse de nez.

Mélanie Léger interprète la méchante sorcière de l'Ouest. Photo : Le Théâtre Capitol de Moncton

Comme la célèbre sorcière, elle est aussi maquillée en vert de la tête au pied. Je n’ai pas trouvé la meilleure manière d'enlever le vert après, je vais peut-être être verte pour les prochaines deux semaines. dit-elle en riant.

Des comédiens...et un chien!

Sur Broadway, le rôle de Toto est habituellement joué par un vrai chien, entraîné pour la scène. C’est aussi le cas dans la production du Théâtre Capitol, où la chienne Sophia sera de la distribution pour les scènes se déroulant dans le monde réel. Pour ajouter à l’enchantement du monde d’Oz, un comédien interprétera par contre le rôle de Toto dans les scènes se déroulant dans l’univers magique.

Alex Marcoux est nouvellement gradué de Alex Marcoux, nouvellement gradué de l’Université de Moncton en Art Dramatique Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau-Potvin

Alex Marcoux, en est à sa première participation dans une pièce professionnelle. Je suis à quatre pattes tout le long et j'ai un peu analysé comment le vrai chien se comporte dans les scènes [...] pour essayer de l'imiter le plus possible confie le comédien, qui s’est d'ailleurs laissé pousser la barbe pour avoir, dans ses propres mots, un air plus canin.

Basée sur le film de 1939, Le merveilleux monde du Magicien d'Oz est la cinquième comédie musicale professionnelle grand public produite par le Théâtre Capitol.

Avec les informations de Camille Bourdeau