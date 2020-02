Ce que Doug Ford ne dit pas sur la supposée hausse des dépenses en éducation

Nous avons dépensé 1,2 milliard de plus dans l’éducation , a affirmé le premier ministre Ford lors de la période des questions à l’Assemblée provinciale, mercredi.

Je sais que les mathématiques ne sont pas le fort du NPD ou des libéraux, mais c’est 1,2 milliard de plus que n'importe quel gouvernement dans l’histoire de l’Ontario , a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Éducation Stephen Lecce a lui aussi soutenu à plusieurs reprises cette affirmation au cours des derniers mois.

Voici les chiffres sur lesquels le gouvernement s’appuie :

La somme réellement budgétée pour les écoles en 2018-2019 était de 25,029 milliards.

Pour 2019-2020, elle s'élève à 25,163 milliards.

La différence est d’environ 133 millions (soit une hausse d’environ 0,5 % en un an), bien moins que la somme de 1,2 milliard mise en avant par les progressistes-conservateurs.

En fait, près de la moitié du 1,2 milliard est destinée aux dépenses pour les services de garde d’enfants, particulièrement le nouveau crédit d'impôt provincial pour les parents.

Et lorsque l’on prend en compte l’évolution démographique, soit la hausse du nombre d’élèves inscrits à l'école en Ontario, le montant dépensé par étudiant cette année est en fait inférieur à celui de l'année précédente.

La somme par élève est de 12 246 $ cette année, contre 12 300 $ pour l'année scolaire 2018-2019.

Interrogé sur le montant des 1,2 milliard investi en éducation, le ministre Stephen Lecce n'a pas répondu directement.

Nous voulons voir plus d'argent dépensé dans les écoles. Quand 80 cents pour chaque dollar dans le système d'éducation publique vont à la rémunération, cela nous incite à vouloir plus d'investissements dans les priorités des travailleurs, ce qui, selon moi, est la santé mentale, l'enseignement des STIM et les mathématiques.

Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario