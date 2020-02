Nouvelles répercussions des blocages ferroviaires

La filiale de Nutrinor soutient qu’elle pourra honorer les livraisons jusqu’à la mi-mars, mais elle anticipe des délais d’approvisionnement qui pourraient la forcer à ajuster les quantités distribuées.

Les fournisseurs de gaz propane de la région ont mis en place des plans de rationnement. Photo : Radio-Canada

Déjà, les résidences dont le propane n'est pas la principale source de chauffage doivent déjà s’attendre à être rationalisées. Les autres clients de l’entreprise ne sont pas touchés pour le moment.

Tout ce qui n’est pas une nécessité, comme un foyer d’ambiance, à ce moment-ci on a fait de la rationalisation. Pour les commerces où c’est une nécessité, rien ne change , a précisé la conseillère en communications chez Nutrinor, Chantale Tremblay.

Les préoccupations de Propane MM rejoignent celle de Produits forestiers Résolu qui a annoncé plus tôt cette semaine que des arrêts de production découleront du la crise ferroviaire. La compagnie n'arrive plus à expédier sa marchandise et à s'approvisionner en produits chimiques nécessaires à la fabrication de pâtes et papiers.

VIA Rail

Chez VIA Rail, les interruptions de services s’étendent maintenant à la liaison entre Jonquière et Senneterre en Abitibi. Le service est annulé jusqu'à lundi. Les trajets entre Toronto, Montréal et Québec sont également annulés jusqu'à lundi. Jusqu’à maintenant, 1000 travailleurs ont été mis à pied temporairement à travers le pays en raison de la crise qui affecte les tains de VIA Rail.

Du côté du CN, la compagnie indique que le Saguenay-Lac-Saint-Jean n’est pas encore touché. La compagnie a toutefois elle aussi aussi licencié temporairement près de 1000 employés.