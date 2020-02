Édith Dumont remporte le prix Bernard Grandmaître 2020

La directrice de l’éducation du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) qui a œuvré pendant plus de 30 ans dans le milieu de l’éducation franco-ontarienne a vu souligner son engagement dans la communauté franco-ontarienne.

Mme Dumont a annoncé en janvier qu’elle allait quitter ses fonctions au CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario pour occuper le poste de vice-rectrice de l’Université de l’Ontario français (UOF).

Les Prix Bernard Grandmaître permettent de rendre hommage publiquement, lors d’un gala annuel, aux personnes qui ont marqué la collectivité francophone de la région de la capitale par leur engagement et leur leadership dans la promotion et le développement de la communauté franco-ontarienne.

Le cofondateur du Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO) et de la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans (SFOPHO), Louis Patry a remporté le Laurier Claudette Boyer - Citoyen de l'année. Son attachement et sa volonté à préserver le patrimoine d’Orléans ont été soulignés .

Le Laurier Organisme a été remis à la Coopérative multiservice francophone de l’ouest d’Ottawa (CMFO). L’organisme offre des services aux francophones d’Ottawa depuis 2013 et a joué un rôle important dans la création de la Maison de la Francophonie d’Ottawa.

Voici les autres lauréats :

Laurier Allié.e de la francophonie : Paul Weber

Laurier Intervenante en éducation : Karina Potvin

Laurier Intervenant.e en santé : Yvon Lemire

Laurier Jeune leader : William Burton

Laurier Jeunesse : Yasmine Zemni

Laurier Nouvel.le arrivant.e : Claude-Andréa Bonny