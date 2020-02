Réforme de la santé : les libéraux essuient des critiques

Le chef du Parti libéral, Kevin Vickers, a dit récemment que son parti tentera de faire tomber le gouvernement progressiste-conservateur minoritaire à la première occasion, et ce, même si le gouvernement de Blaine Higgs a mis en veilleuse son plan visant à fermer le service des urgences de six hôpitaux pendant la nuit et de convertir des lits de soins aigus en lits de soins de longue durée.

La première occasion d’agir pour les libéraux pourrait être le vote sur le budget. Ce dernier sera déposé le 10 mars. Les libéraux ont aussi promis de déposer une motion de défiance.

Le chef de l’Alliance des gens, Kris Austin, reproche à M. Vickers de vouloir entraîner le déclenchement d’élections générales alors qu’il n’a pas encore vu le budget, que la réforme de la santé est en veilleuse et qu’il n’offre pas de solution de rechange. M. Austin a lancé ces reproches dans le cadre d’un panel politique organisé par CBC.

Kris Austin dit qu’il s’oppose aux changements proposés, en particulier la fermeture des six urgences durant la nuit, mais il veut voir le budget avant de décider du sort du gouvernement minoritaire.

Le chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin, veut voir le budget avant de décider de voter pour ou contre. Photo : CBC/Jordan Gill

Personne, hormis les libéraux, ne veut d’élections en ce moment, selon Kris Austin.

Le député libéral Benoît Bourque estime au contraire que des élections sont appropriées après la présentation d’une réforme qu’il juge bâclée et qui mine, selon lui, la crédibilité du gouvernement.

Benoît Bourque, qui était ministre de la Santé dans le gouvernement de Brian Gallant, reconnaît qu’il faut faire des changements dans le système de santé. Quant à un plan, il dit qu’il faut d’abord consulter les communautés et les membres du milieu médical pour en formuler un.

Les autres membres du panel ont demandé à M. Bourque si un gouvernement libéral réduirait de façon similaire des services d’urgence au cas où cette option se dégagerait des consultations. Le député a expliqué qu’il y a encore trop de questions sans réponse pour se prononcer.

Kevin Vickers avait déclaré, avant la mise en veilleuse de la réforme, que son gouvernement annulerait les changements proposés.

Le député libéral Benoît Bourque juge que la réforme de la santé est bâclée et qu'elle mine la crédibilité du gouvernement progressiste-conservateur. Photo : CBC

Le chef du Parti vert, David Coon, demande aussi aux libéraux de proposer un plan et il qualifie leur rhétorique de vieille politique.

David Coon presse les progressistes-conservateurs de dévoiler la totalité de leurs intentions en matière de soins de santé. Il les accuse de compartimenter les changements et de laisser le public dans l’ignorance.

Le ministre de la Santé, Hugh Flemming, qualifie les actions des libéraux de tentative de prise de pouvoir. Il soutient toujours que la réforme présentée est un bon moyen de répondre aux pénuries de personnel médical et à l’engorgement des hôpitaux.

Il était évident que la réforme n’avait pas l’appui des partis d’opposition et qu’il aurait été «irresponsable» de les mettre en oeuvre alors que les libéraux pourraient les annuler quelques semaines après s’ils réussissent à faire tomber le gouvernement et gagnent les prochaines élections, ajoute Hugh Flemming. Cela aurait perturbé le système de santé sans entraîner d’amélioration à long terme, souligne-t-il.