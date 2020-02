Environ 200 passagers canadiens du Diamond Princess de retour au pays

Ces passagers avaient quitté le Japon jeudi matin, à partir de l’aéroport Haneda de Tokyo.

Maintenant qu'ils sont de retour au pays, l'état des passagers sera évalué et ils se dirigeront ensuite vers l’Institut de formation NAV Canada, à Cornwall, en Ontario, où ils devront se soumettre à une nouvelle quarantaine avant de retrouver leur vie normale.

Sur les 3711 personnes qui se trouvaient initialement sur le Diamond Princess, 634 passagers, dont 47 Canadiens, ont contracté le COVID-19, ce qui a fait du paquebot le principal foyer de contamination à la maladie à l’extérieur de la Chine continentale.

Les Canadiens qui ont contracté le COVID-19 n’ont pas pu prendre l'avion jeudi; ils ont dû s’en remettre aux autorités japonaises.

Avant de descendre du Diamond Princess, du personnel médical canadien était passé de cabine en cabine pour évaluer leur état de santé une dernière fois avant le vol.

Des passagers chinois ont quitté le Diamond Princess le 21 février 2020, après y avoir passé deux semaines en quarantaine. Photo : AFP / PHILIP FONG

Au tour du personnel du Diamond Princess d’être soumis à une quarantaine

Une fois que le personnel du Diamond Princess sera libéré de ses obligations professionnelles lorsque les derniers passagers auront quitté le paquebot – ce qui devrait être le cas ce week-end –, l’équipage devra subir une quarantaine de 14 jours.

Les employés se sont généralement abstenus de parler aux médias, de crainte de perdre leur emploi, mais certains ont rompu le silence pour décrire les conditions difficiles et l'angoisse qui les tenaille.

Sonali Thakkar, agent de patrouille de sécurité de 24 ans, a confié que les équipes dormaient à deux dans une cabine, partageant les toilettes et mangeant ensemble. Dans ces circonstances, la maladie se diffuse très facilement .

Nous avons très peur, moi et mes collègues, plus de 1000 membres d'équipage. Nous travaillons depuis le début de la quarantaine du navire. Au fur et à mesure que les jours passent et que le nombre de personnes infectées augmente, la peur grandit , dit-elle, même si les cas déclarés sont ensuite transférés dans un hôpital.