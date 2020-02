L'égalité pour l'Alberta ou la dérive indépendantiste met en garde la députée M. Rempel

Dans ce manifeste, la députée fédérale soutient que les défis économiques et sociaux actuels au pays ne sont pas la véritable source des tensions entre l'Alberta et Ottawa.

« Les racines de la colère ressentie en Alberta se répètent historiquement et sont ancrées dans le système politique », écrit-elle, évoquant l'époque de la création des provinces de la Saskatchewan et de l'Alberta, en 1905.

Il y a plus d'un siècle, poursuit-elle, Buffalo était le nom proposé pour une nouvelle province unissant l'actuel territoire de l'Alberta et de la Saskatchewan, mais les élites de l'est du Canada, dit-elle, craignaient l'arrivée d'une grande province pouvant rivaliser avec le Québec et l'Ontario.

Elle accuse l'Est de dominer, depuis toujours, les intérêts du gouvernement et exige un changement.

Le gouvernement fédéral traite l'Alberta avec dédain. extrait de la Déclaration de Buffalo

La députée conservatrice réclame notamment une plus grande représentation de l'Alberta à la Chambre des communes et au Sénat, et estime que les inégalités dans l'appareil de l'État fédéral sont parmi les plus importantes sources de colère dans sa province.

« Par habitant, l'Alberta est la province la plus sous-représentée au Sénat et à la Chambre des communes [...] Tout en ayant deux fois la population des quatre provinces de l'Atlantique réunies, l'Alberta compte à peine plus de la moitié des sénateurs du Nouveau-Brunswick ou de la Nouvelle-Écosse », écrit-elle.

La Déclaration de Buffalo, appuyée par trois autres députés albertains, dénonce les inégalités « historiques et structurelles » qui expliquent, selon Michelle Rempel, les injustices répétées infligées par l'appareil fédéral sur l'Alberta.

« Si les défis auxquels sont confrontés les Albertains aujourd'hui ont été exacerbés par les mesures punitives du gouvernement actuel [...] il reste que ce ne sont que des symptômes d'un problème plus profond », pense-t-elle.

Nous représentons des personnes qui sont frustrées, désespérées, sans emploi. Michelle Rempel, députée de Calgary Nose Hill

Dans sa déclaration, Michelle Rempel évoque également le besoin de changer la formule de la péréquation et de supprimer la taxe sur le carbone pour l'industrie agricole.

La députée de Calgary Nose Hill termine sa déclaration avec une mise en garde : « Des mesures immédiates doivent être prises parce que de nombreuses personnes de notre province nous disent qu’elles seront égales ou qu’elles chercheront à devenir indépendantes. »

Les trois autres députés de l'Alberta qui ont signé la Déclaration de Buffalo sont Blake Richards (Banff - Airdrie), Glen Motz (Medicine Hat - Cardston - Warner) et Arnold Viersen (Peace River - Westlock).