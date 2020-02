Manque d’effectifs en CHSLD : Danielle McCann prône la création de postes à temps complet

Invitée de l’émission 360pm, la ministre rappelle que seuls 35% des préposés aux bénéficiaires ont aujourd'hui un poste à temps complet. Un nombre qu’elle qualifie d’insuffisant. Quand on en a des postes à temps complet en nombre suffisant dans un établissement, ça stabilise les équipes. Et en général les préposés veulent des temps complets.

Réaction au manque de personnel à la Clinique Cloutier

En début de semaine, Radio-Canada révélait que la couverture médicale de la Clinique de proximité Cloutier avait diminué, et que les infirmières praticiennes spécialisées y étaient moins nombreuses, voire absentes durant les heures d’ouverture de la clinique.

Danielle McCann rappelle qu’à la Clinique Cloutier une infirmière praticienne spécialisée est présente depuis le mois de janvier et qu’une deuxième est attendue en avril. La ministre souligne également que d’autres professionnels sont présents à la clinique et que des recrutements sont à venir.