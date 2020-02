C'est ce qu'ont déterminé de nombreux étudiants et employés à temps partiel dans le cadre du concours « Mon boss, c'est le meilleur! ». Cette initiative du Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire (CRÉPAS) et des carrefours jeunesse-emploi du Saguenay–Lac-Saint-Jean vise à féliciter les employeurs de la région qui font des efforts pour encourager la réussite scolaire de leurs jeunes travailleurs. Il s'agissait de la deuxième édition.

Émilie Truchon et son conjoint Nicolas Fortin, propriétaires des Tim Hortons de Saint-Ambroise et Alma, ont été sélectionnés pour le secteur Lac-Saint-Jean-Est.

On essaie de discuter avec eux autres à leur apprendre à dire leurs besoins, "De quoi aurais-tu besoin? De moins travailler? Des quarts plus courts, juste une journée?" On essaie de trouver des solutions, on essaie de les aider à voir comment ils pourraient concilier un peu tout ça.

Je pense que que le fait d'en avoir plus, car on en engage toujours un petit peu plus que ce qu'on a besoin, ça nous donne une latitude pour leur donner leurs congés. C'est plus facile quand ils ont des périodes d'examens. On ne les surcharge pas avec des heures à ne plus finir.

Nicolas Fortin, copropriétaire de deux Tim Hortons