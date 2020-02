L'économie de Moose Jaw fleurit grâce au Tournoi des coeurs

Selon Tourisme Moose Jaw, les propriétaires des commerces, comme les restaurants ou les hôtels, ont du pain sur la planche. Ils sont occupés à accueillir les partisans de l'équipe saskatchewanaise, mais aussi ceux venus de partout au Canada pour encourager leurs équipes respectives.

L'organisme ajoute qu'un tour dans le centre-ville de Moose Jaw suffit pour sentir cette effervescence causée par le curling féminin.

Après les vacances, comme après Noël, ça ralentit toujours, mais à cause des Scotties, à cause du tournoi, ça augmente nos ventes, donc c'est bon pour mon entreprise. Oui on est content. Merci pour le tournoi, merci pour les Scotties , se réjouit Johnny Santiago, propriétaire d'un Houston Pizza.

Par ailleurs, la Saskatchewan a bien commencé sa ronde de championnat jeudi après-midi avec un succès contre l'Île-du-Prince-Édouard. La ronde de championnat se terminera vendredi avant de laisser place à la ronde éliminatoire en fin de semaine.

L'équipe gagnante du Tournoi des cœurs sera couronnée dimanche soir à la place Mosaic.