Recherché : ministre de la Francophonie

Avec le départ de Robert Gauvin du caucus progressiste-conservateur il y a une semaine , le gouvernement du Nouveau-Brunswick a perdu son ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, ainsi que son ministre responsable de la Francophonie.

Celui qui est maintenant député indépendant de Shippagan-Lamèque-Miscou était le seul francophone au sein du gouvernement de Blaine Higgs. Les options du premier ministre sont donc restreintes s’il désire désigner un nouvel élu responsable de la Francophonie.

Nommer un ministre qui n’est pas élu est une possibilité, bien que les gouvernements tentent généralement d’éviter de recourir à cette solution.

Le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau, n’est pas emballé par cette idée. C'est une option qui est très dangereuse de nommer quelqu'un qui n’a pas été élu. Il y avait un élu [Robert Gauvin], et ils ne l’ont pas écouté , affirme-t-il.

Il y va d’une suggestion. Si on crée ce précédent-là, je souhaite que, dorénavant, chaque gouvernement nomme un représentant autochtone s'il n'y en a pas qui sont élus , déclare-t-il.

M. Arseneau avance le nom du député progressiste-conservateur de Riverview, Bruce Fitch, comme possible ministre de la Francophonie. Il parle bien français, même s’il le cache , dit le député vert avec un sourire en coin.

Bruce Fitch, député progressiste-conservateur de Riverview. Photo : Radio-Canada

Le chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin, abonde dans le même sens que Kevin Arseneau. Pour avoir un poste au Cabinet, vous devez être élu , dit-il.

Le politologue Mario Lévesque croit que le rôle devrait être confié à un ministre déjà au Cabinet, et rappelle qu’un nouveau ministre de la Francophonie risque de ne pas être en poste très longtemps dans un contexte de gouvernement minoritaire et de rumeurs de scrutin.

On va avoir une nouvelle élection , observe M. Lévesque. Je ne dépenserais pas beaucoup du temps sur ça non plus.

On s'attend à ce que le gouvernement annonce ses intentions vendredi à Fredericton.

D’après le reportage de Michel Corriveau