Quadruple meurtre : Yu Liao et Tewodros Kebede écopent d’une peine de prison à vie

Tewodros Mutugeta Kebede et Yu Chieh Liao doivent purger une peine de 25 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle, pour un quadruple meurtre survenu en juillet 2017 à Calgary.

Yu Chieh Liao et Tewodros Mutugeta Kebede ont étéreconnus coupables, en décembre dernier, du meurtre au premier degré de Hanock Afowerk et de complicité après les faits pour les meurtres de Cody Pfeiffer, de Tiffany Ear et de Glynnis Fox.

Un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré s’accompagne d'une peine obligatoire de prison à vie. Le juge de la Cour du Banc de la Reine, Blair Nixon, a aussi ajouté une peine de 6 ans pour Tewodros Mutugeta Kebede, et de 7 ans, pour Yu Chieh Liao pour les accusations de complicité après les faits.

Dans les deux cas, les peines d’emprisonnement seront purgées simultanément.

« Ils sont vraiment cruels », a lancé à l’extérieur de la salle de cour le père de Cody Pfeiffer, Troy Pfeiffer.

Je ne comprends pas comment leur cerveau fonctionne pour voler autant de vies. Ils étaient assis au tribunal et bâillaient. Troy Pfeiffer

À lire aussi : Début du procès pour le quadruple meurtre de juillet 2017 à Calgary

Le drame de juillet 2017

Après avoir enlevé, torturé et tué Hanock Afowerk, les deux coupables, âgés tous les deux de 27 ans, ont aussi été impliqués le lendemain dans la mort de Cody Pfeiffer, de Tiffany Ear et de Glynnis Fox. Ces trois victimes auraient été témoins du meurtre de Hanock Afowerk. Elles ont été découvertes dans un véhicule incendié après avoir été abattues.

Tewodros Kebede a été reconnu coupable de complicité après les faits seulement pour le meurtre de Cody Pfeiffer. Pour sa part, Yu Chieh Liao a été jugé coupable de ce même chef d’accusation, mais pour son implication dans les meurtres des trois victimes.

Avec des informations de Meghan Grant