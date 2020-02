Blocage ferroviaire : Justin Trudeau s'entretient avec ses homologues provinciaux

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a discuté jeudi avec ses homologues des provinces pour faire le point sur la crise découlant des blocages ferroviaires par les manifestants solidaires de la Première Nation des Wet'suwet'en, dont les chefs héréditaires s'opposent au projet de gazoduc Coastal GasLink de LNG Canada, qui traverserait des territoires non cédés.

Aucune information sur ce qu'entend faire le premier ministre fédéral n'a filtré. Mais au terme de la rencontre, en début de soirée, le premier ministre du Québec, François Legault, a réitéré son souhait qu'une solution soit trouvée rapidement.

J'ai répété l'urgence de régler le problème des blocages de voies ferrées au cours des prochains jours. Le noeud du problème est à Belleville en Ontario qui est le pivot ferroviaire pour l'est du Canada. François Legault, sur Twitter

Le recours à la force demeure exclu, a assuré plus tôt jeudi le ministre fédéral des Services aux Autochtones, Marc Miller : Moi, c’est très simple. J’espère une solution pacifique. Il y a des étapes à suivre et il faut les suivre de façon censée. L’idée d’une discussion, c’est d’avoir tout le monde autour de la table.

Il faut patienter. On arrivera peut-être à un point où il faudra agir autrement, mais le dialogue c’est la seule façon , a expliqué pour sa part le ministre fédéral de la Justice, David Lametti.

Dans les rangs conservateurs, on accuse le gouvernement Trudeau de consacrer son énergie à gérer son image, alors que le gouvernement du Québec, lui, agit.

Je pense que le premier ministre du Québec a envoyé un signal clair. On sent qu’au Québec, il y a des actions qui se posent, on est rendu à la quinzième journée aujourd’hui , a déclaré le député conservateur de Richmond–Arthabaska, Alain Rayes.

Je crois que c’est la bonne décision qui a été prise par les gens au Québec , a-t-il conclu.

Le CN a obtenu une injonction afin que la police démantèle la barricade installée mercredi après-midi par des manifestants, non autochtones pour la plupart, sur une voie ferrée lui appartenant à Saint-Lambert, en banlieue de Montréal. Le premier ministre Legault a dit s'attendre à ce que la police démantèle rapidement la barricade une fois l'injonction transmise aux manifestants si ces derniers refusent de quitter les lieux.