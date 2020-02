La firme qui veut acheter Portage Place propose de créer un lieu communautaire

Un communiqué de l’investisseur torontois indique que la décision de créer un lieu de près de 1000 mètres carrés appelé « P3 Commons » suit une réunion avec des parties prenantes clefs de la communauté. Les installations seront dotées de toilettes publiques, selon le communiqué.

Les gouvernements municipal, provincial et fédéral ont chacun approuvé la vente du centre commercial, qui est maintenant dans sa phase de vérifications. La date limite de l’offre de Starlight Investments est le 27 avril.

Des militants et des groupes communautaires avaient exprimé leurs préoccupations concernant la vente du centre commercial en juillet. Leurs inquiétudes tournaient autour de la possible élimination de ce lieu de rassemblement pour les autochtones et les nouveaux arrivants.

Le grand chef de l’Assemblée des Premières nations du Manitoba, Arlen Dumas, indique que l'organisation était initialement préoccupée par la vente potentielle du centre commercial à Starlight Investments.

Après plusieurs conversations et du dialogue, nous sommes heureux de voir que Starlight Investments comprend nos besoins, et a travaillé diligemment pour établir un nouveau centre qui bénéficiera au centre-ville de Winnipeg , indique-t-il.

L’entreprise affirme qu’elle se prépare à lancer un site web interactif pour donner l’occasion aux Winnipegois de partager leurs opinions sur le renouvellement du site.

Starlight Investments compte bâtir deux tours résidentielles comprenant, entre autres, des logements pour étudiants, ainsi que de nouveaux bureaux.