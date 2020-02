ACFA : Isabelle Laurin occupera à nouveau le poste de directrice générale

L'Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA) a annoncé, jeudi, l’embauche d’Isabelle Laurin à titre de directrice générale de l’organisme. Elle entrera en fonction le 9 mars 2020 et succédera au directeur général par intérim, Kevin Bell.

Ancienne directrice générale de l' ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta , Isabelle Laurin est un visage bien connu de la francophonie albertaine. Elle a occupé ce poste entre 2014 et 2018, avant de quitter ses fonctions pour rejoindre le Centre de la francophonie des Amériques (CFA).

À l’époque, Mme Laurin n'a pas voulu faire de commentaires sur son départ. Elle a cependant écrit sur son compte Facebook qu'elle allait relever un nouveau défi à titre de directrice des communications du CFACentre de la francophonie des Amériques dans la région de Québec.

Selon l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta , Isabelle Laurin ne se prononcera sur son nouveau poste qu’au moment de son entrée en fonction.

Un terrain connu

Trois candidats ont été retenus pour les entrevues au terme d'un processus d'embauche national, selon l' ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta .

Le vice-président de l’organisme, Albert Nolette, explique que Mme Laurin s'est démarquée par son expérience et sa connaissance des dossiers prioritaires.

On veut faire avancer les droits [des francophones] tant au niveau fédéral que provincial. Il y a aussi celui de la modernisation de la Loi sur les langues officielles, elle connaît très bien ce dossier et détient toutes les compétences pour nous aider à faire avancer ces dossiers, indique-t-il.

Mme Laurin est connue pour son bon travail pendant presque 20 ans [dans la francophonie], je pense que la communauté va se rallier autour d'elle pour assurer son succès. Pierre Asselin, vice-président de l’ACFA

Isabelle Laurin est entrée à l’ACFA en 2007 à titre d’agente de développement du secteur patrimoine et histoire. Un an plus tard, elle est devenue directrice des communications avant d’être nommée directrice des affaires publiques en 2011, puis directrice générale de l’ACFA de 2014 à 2018.