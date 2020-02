Voici les 10 jeunes autrices et auteurs à surveiller en 2020

Les noms des jeunes talents à surveiller cette année ont été dévoilés jeudi à l’émission littéraire Plus on est de fous, plus on lit!

L’animatrice Marie-Louise Arsenault et son équipe ont souhaité mettre de l’avant le travail de 10 jeunes autrices et auteurs pratiquant une variété de genres littéraires.

Les œuvres des poètes Marie-Andrée Gill et Laurence Veilleux, des romancières Marie-Pier Lafontaine, Salomé Assor et Christiane Vadnais, de la bédéiste Cathon, de l’essayiste Virginie Simoneau-Gilbert, du duo de scénaristes Alex Pelletier et Alec Pronovost, ainsi que de l’auteur Thomas Desaulniers-Brousseau ont ainsi été célébrées.

Les internautes pourront découvrir l’univers des artistes sur le portail construit pour l’occasion par Hamza Abouelouafaa, édimestre et photographe de l’émission.

À consulter : Les portraits des 10 jeunes auteurs à surveiller en 2020

Lancée en 2013, la vitrine offerte aux jeunes talents littéraires a permis, au fil des ans, de mieux faire connaître des écrivaines et des écrivains dont plusieurs sont devenus, depuis, des incontournables de la scène littéraire ou artistique.

Parmi ces incontournables figurent, entre autres, Simon Boulerice, Natasha Kanapé Fontaine, les bédéistes Iris et Zviane, les poètes Baron Marc-André Lévesque et Jean-Christophe Réhel, ainsi que les rappeurs Fouki et D-Track.