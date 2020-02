Un Gatinois dans les pas de Dave Leduc en lethwei

C'est un gros défi et une belle opportunité. C'est la ligue la plus prestigieuse au monde en lethwei. Pour moi, c'est un rêve depuis que je suis petit. Je m'entraîne depuis en kung-fu au Patenaude, on fait du bare knuckle, on utilise des coups de tête, on est habitué de faire ça. Ce n'est pas quelque chose qui sort du commun pour nous , explique l'athlète de 22 ans.

Ce qui étonne dans cette nouvelle, c'est que Dancos n'a que très peu d'expérience. Le combattant gatinois n'a qu'un seul combat d'arts martiaux mixtes (AMM) en carrière, une victoire obtenue l'an dernier à Gatineau dans l'organisation TKO. Il a aussi participé à cinq combats amateurs. Ce n'est pas le combattant typique de la WLCWorld Lethwei Championship , qui a l'habitude de mettre en action des athlètes qui ont des dizaines de combats d'expérience.

À lire aussi : Dave Leduc, heureux de son 5e titre mondial de lethwei, espère être invité au parlement

Dancos peut remercier son ami Dave Leduc et son entraîneur Sifu Patrick Marcil, qui se sont portés garants de l'athlète. J'ai toujours poussé pour faire un combat. J'ai un style très agressif. Ils ont vu que j'ai le potentiel pour aller là et ont convaincu le promoteur , raconte le combattant, reconnaissant.

Il y a beaucoup de combattants de mon expérience en Asie. Je suis chanceux d'avoir ce contrat. J'aurai beaucoup de pression. Mais si Dave est capable, moi aussi je suis capable. Serge Dancos, combattant d'arts martiaux mixtes

Serge Dancos atteint son adversaire d'une solide droite Photo : Serge Cloutier / TKO MMA

L'athlète a signé un contrat d'un seul combat et il devra faire ses preuves pour avoir la chance de combattre d'autres fois en lethwei. Il s'attend à faire son entrée dans les prochains mois dans un gala aux États-Unis.

Ce serait idéal de m'envoyer là, au lieu d'aller en Birmanie, où le monde ne me connaît pas. Aux États-Unis, un Canadien, ça fait un plus gros boom. On ne sait pas encore quand ça aura lieu. Fin de l'été, début de l'automne, on va voir quand ça va arriver. On se tient prêt , souligne Dancos.

En attendant, le Gatinois va poursuivre sa carrière en AMMarts martiaux mixtes . D'ici à ce que l'organisation TKO reprenne ses activités, il sera d'un gala à Toronto dans un peu plus de deux semaines. On m'a demandé de remplacer un autre combattant au pied levé. Même si j'ai 20 livres à couper, j'ai dit oui tout de suite. Je veux me battre!

Dancos espère combattre au moins quatre fois en 2020 pour rester actif et prendre de l'expérience. Son premier combat de lethwei sera la cerise sur le sundae.