Possibles fermetures temporaires pour les usines de Produits forestiers Résolu

En Abitibi-Témiscamingue, Produits forestiers Résolu est en activités à Comtois et Senneterre pour le bois d'oeuvre et à Amos pour le papier journal.

La production de papier et de bois est en partie exportée de la région par trains, mais avec le blocus actuel, l'expédition est plus que problématique, comme le souligne le porte-parole de Produits forestiers Résolu, Karl Blackburn.

À partir du moment où le service ferroviaire est, comme il l'est depuis une douzaine de jours, dans l'incapacité de nous fournir l'ensemble des besoins que nous avons, nous avons dû malheureusement cette semaine annoncer à nos travailleurs de toutes nos séries, au Québec et en Ontario, que si la situation perdurait encore quelques jours, qu'il est fort probable que l'on soit obligé de faire des arrêts de production , a mentionné M. Blackburn.

Produits forestiers Résolu n'est tout simplement pas en mesure d'expédier les commandes de ses clients. La situation inquiète le maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte.

Chez nous, ce sont plus de 300 travailleurs en usine qui perdront leur emploi d’une façon temporaire. La disponibilité de wagons pour l’expédition est nulle et les lieux d’entreposage du bois sont pleins , a souligné le maire dans un communiqué.

La liaison ferroviaire entre Montréal et Senneterre, assurée par VIA Rail, est aussi interrompue depuis une semaine. Cette annulation a également des conséquences pour l'approvisionnement de certaines communautés et pourvoiries qui sont situées sur ce circuit ferroviaire.