Dan Brown écrit un livre pour enfants

L’auteur des romans Da Vinci Code et Anges et Démons devrait publier Wild Symphony, un livre illustré et musical, le 1er septembre prochain.

Le livre racontera l’histoire de l’espiègle Maestro Mouse, qui, avec sa baguette à la main, va amener les jeunes lectrices et lecteurs à rencontrer une variété d'animaux amis, de guépards, de kangourous, d’éléphants et de rorquals bleus .

Les images de Wild Symphony seront créées par Susan Batori. Des chansons classiques pour enfants écrites par Dan Brown accompagneront le livre.

J’adore raconter des histoires, et mes romans tentent toujours de tisser des liens entre des thèmes variés, a dit Dan Brown par voie de communiqué. Avec ce livre, je suis ravi de continuer sur cette idée et de créer une véritable expérience en utilisant simultanément trois manières de communiquer différentes : l’art, la musique et les mots. De la même manière qu'un opéra captive son public en présentant de beaux décors, de la musique dramatique et un drame lyrique, Wild Symphony s'efforcera d'être une fête totale pour les yeux, les oreilles et l'esprit, tout cela en même temps.