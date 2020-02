Des étudiants participent à un rallye pour visiter une vingtaine d'entreprises

Plus d'une centaine de jeunes de cinquième secondaire de Rouyn-Noranda ont pris part jeudi au Rallye DéterminACTION de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Ils ont visité une vingtaine d’entreprises afin d’explorer des métiers et des professions touchés par la rareté de main-d’œuvre.

Parmi les entreprises visitées, Blais Industries, qui accueillait pour la première fois un groupe d'une vingtaine d'étudiants.

Pour Maria Elaine Feliciano, des ressources humaines chez Blais, ce genre d'activité est essentiel pour recruter de futurs employés.

Les jeunes, on a vu l'intérêt dans leurs yeux quand on parle plus concrètement des différents métiers, donc je trouve ça intéressant qu'ils puissent être intéressés comme ça déjà rapidement à différents types de métiers , dit-elle.

Les étudiants ont entre autres pu visiter Blais Industries. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Après Blais Industries, le groupe a fait un tour dans les locaux de l'entreprise Moreau. La directrice des ressources humaines, Karine Marchand, espère susciter l'intérêt des jeunes à rejoindre l'entreprise.

J'espère énormément qu'en faisant cette visite-là, on va pouvoir allumer de petites flammes auprès des étudiants pour qu'ils puissent connaître davantage ce qu'on fait et qui on est. On est une entreprise assez grande, on a plusieurs employés qui travaillent ici dans plusieurs champs d'expertise et trop souvent c'est méconnu, donc c'est le fun de leur faire connaître ça , explique la responsable.

C'est la première fois que Marc Gilbert de l'école La Source effectue une telle visite. Il espère en apprendre davantage sur les différents métiers dans les entreprises, lui qui compte faire un DEP en électricité.

Je crois que ça peut beaucoup influencer, parce que là tu es dans le quotidien des travailleurs, tu n'es pas à l'école qui te montre juste c'est quoi la formation, là tu vis vraiment ce qu’ils vivent eux, on est dans le concret , dit le jeune homme.

C'est le premier événement du genre dans la région. Il est organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie et la Commission scolaire de Rouyn-Noranda.

Marika Hallé Perry, cheffe de projets main-d’œuvre à la Fédération des chambres de commerce du Québec Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

La FCCQ Fespère être en mesure d'aider les étudiants dans leur choix de formation, comme l'explique la cheffe de projets main-d’œuvre Marika Hallé Perry.

La plus-value de faire ça en entreprise, c'est de leur démontrer quels sont les métiers et professions qui sont en demande dans leur région, mentionne-t-elle. On le fait en entreprise étant donné qu'ils ont l'habitude de faire déjà beaucoup d'activités en lien avec les centres de formation professionnelle, et même certaines entreprises qui font vraiment plus la promotion de leurs entreprises plutôt que du métier. Nous c'est vraiment par corps de métier, par corps de profession, c'est notre façon de nous distinguer.

La fédération souhaite multiplier ce genre d'initiative un peu partout dans la province.