Destination Vanier : le promoteur immobilier en opération charme à Gatineau

Cela fait quatre ans que Sylvain Bertrand, le président de BBL Construction, travaille avec la Ville de Gatineau pour développer et modifier son projet immobilier, prévu à l’intersection du boulevard du Plateau et du chemin Vanier. Le projet a été approuvé le 22 octobre 2019 par le conseil municipal, malgré l’opposition des élus d’Action Gatineau.

Pour la première fois, le promoteur s’exprimera jeudi soir lors d’une session d’information destinée au voisinage.

Sylvain Bertrand, le président de BBL Construction, estime que son projet est mal connu. Photo : Radio-Canada

J’ai hâte de présenter notre projet ce soir, parce que ce qu’on a entendu du projet, c’est une partie de la réalité. Selon nous, c’est un projet mixte qui s’intègre dans la vision de l’avenir et du développement économique de demain , a indiqué Sylvain Bertrand avant la rencontre.

Une construction qui s’étalera sur dix ans

Le promoteur entend profiter de la session d’information pour expliquer que, si la première phase du projet a effectivement une vocation commerciale avec quatre bâtiments d’un étage et du stationnement en surface, il y aura d’autres phases de développement.

Selon ses dires, les phases suivantes comprendront du résidentiel et des stationnements souterrains, ainsi que des pistes cyclables et des installations à proximité du futur corridor du tramway.

Les gens qui vont venir ce soir ont une chance d’influencer le développement au cours des dix prochaines années. Sylvain Bertrand, le promoteur du projet Destination Vanier

Le président de BBL Construction se dit ouvert aux propositions de la population. Est-ce que cela va influencer la première phase? Peut-être un petit peu moins, mais c’est la première de dix phases. C’est certain qu’avec le temps, on va intégrer les bonnes idées qu’on va entendre ce soir , a promis M. Bertrand.

Les riverains restent inquiets

Depuis des mois, le projet Destination Vanier sème la controverse parmi les résidents du Plateau. Ils demandaient depuis longtemps à être consultés et regrettent le caractère tardif de cette session d'information.

Bettyna Bélizaire est présidente de l’Association des résidents du Plateau. Elle regrette que cette session d'information arrive si tard dans le processus. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

On reconnaît que la Ville ne demande pas au promoteur de consulter, mais pour un projet de cette envergure, ça aurait été la moindre des choses , estime Bettyna Bélizaire, la présidente de l’Association des résidents du Plateau (ARP).

Selon Mme Bélizaire, c’est un projet qui va dénaturer le Plateau. Elle regrette que des arbres aient déjà été abattus dans un secteur boisé adjacent au chemin Vanier et redoute davantage d’embouteillages dans le Plateau.

On est en train de remettre en question le smartcenter qui se trouve déjà dans le Plateau. Quand on voit qu’ils sont en train de recréer la même chose, on se demande pourquoi être consultés si c’est pour que d’autres projets aillent de l’avant , indique la présidente de l’ ARP.Association des résidents du Plateau

Un conseil municipal divisé

Lors du vote du 22 octobre 2019 au conseil municipal de Gatineau, tous les élus d’Action Gatineau se sont opposés au projet, notamment pour permettre aux résidents de s’exprimer sur le dossier. Mais la résolution a finalement été adoptée, à 10 voix pour et 8 voix contre.

Le projet Destination Vanier a divisé le conseil municipal de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Certains élus ont insisté sur l’importance de s’éloigner de ce type de mégacentre, où la voiture est reine, et qui ne va pas dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique. Le maire Maxime Pedneaud-Jobin a même parlé d’un modèle de développement dépassé .

Le promoteur de Destination Vanier affirme pour sa part avoir intégré les considérations environnementales dans son projet.

Les jeunes d'aujourd’hui nous imposent de nous adapter, ils veulent qu’on tienne compte de l’environnement. C’est une obligation à titre de promoteur de faire des projets rentables, et on ne parle pas seulement d’argent, on parle d’investissement pour le futur , a affirmé M. Bertrand.

La représentante des résidents du Plateau prend acte de ces intentions.

Je ne sais pas si c’est le résultat de la pression médiatique, mais c’est bien qu’ils commencent à y penser, à vouloir verdir leur projet et leur rendre plus environnemental […] Je demande à nos élus et à nos promoteurs qu’ils soient plus consciencieux et qu’ils estiment l’impact d’un projet sur notre quartier et notre qualité de vie , a indiqué Mme Bélizaire.

La ville a entamé un virage vert

Il semble que son appel ait été entendu. Le 21 janvier, la Ville de Gatineau a franchi un pas dans l’adoption d’un virage vert dans sa politique urbanistique. Le conseil a adopté quelques dispositions en vue d’une construction écoresponsable, comme l’aménagement de toits verts ou encore l’installation de prises pour les voitures électriques dans les nouvelles constructions.

Reste que même si la Ville de Gatineau change sa réglementation, elle devra convaincre l'industrie et les acheteurs d'effectuer ce virage vert. Et le projet Destination Vanier, qui remonte à plusieurs années, n’est pas concerné par ces nouvelles règles.

La session d’information du projet Destination Vanier se déroulera jeudi soir de 18 h à 20 h au 118, boulevard du Plateau à Gatineau.

Avec les informations de Nathalie Tremblay